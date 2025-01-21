Мареска: "Санчес спасает чаще, чем ошибается"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска встал на защиту своего Роберта Санчеса после грубой ошибки голкипера "синих" против "Вулверхэмптона".

В победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" накануне (3:1) Санчес отметился результативной ошибкой, пропустив гол "в раздевалку".



В самой концовке первого тайма Санчес выпустил из рук мяч при розыгрыше соперником углового, что позволило Мэтту Дохерти поразить ворота с близкого расстояния.



Это далеко не первая результативная ошибка Санчеса в этом сезоне, однако Мареска настаивает, что пользы от 27-летнего испанца гораздо больше.



"Четвертая ошибка, которая привела к голу? А сколько раз он спасал нас? Думаю, больше, чем четырежды".



"Не проблема. Ошибки случаются с ним, с нападающими, с центральными защитниками. Это не проблема. Роберт играет хорошо. Быть под прицелом — часть нашей работы, когда ты совершаешь ошибки. Роберт много раз нас спасал. Такое случается, и это не проблема", — цитирует Мареску Daily Mail.