Мареска: "Санчес спасает чаще, чем ошибается"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска встал на защиту своего Роберта Санчеса после грубой ошибки голкипера "синих" против "Вулверхэмптона".
В победном для "Челси" матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" накануне (3:1) Санчес отметился результативной ошибкой, пропустив гол "в раздевалку".
В самой концовке первого тайма Санчес выпустил из рук мяч при розыгрыше соперником углового, что позволило Мэтту Дохерти поразить ворота с близкого расстояния.
Это далеко не первая результативная ошибка Санчеса в этом сезоне, однако Мареска настаивает, что пользы от 27-летнего испанца гораздо больше.
"Четвертая ошибка, которая привела к голу? А сколько раз он спасал нас? Думаю, больше, чем четырежды".
"Не проблема. Ошибки случаются с ним, с нападающими, с центральными защитниками. Это не проблема. Роберт играет хорошо. Быть под прицелом — часть нашей работы, когда ты совершаешь ошибки. Роберт много раз нас спасал. Такое случается, и это не проблема", — цитирует Мареску Daily Mail.
21.01.2025 11:00
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Последние комментарии:
Купили 11 киперов и по итогу не имеют в составе вратаря мирового уровня. Санчес явно на такую роль не подходит. Берите Келлехера, если ирландец все таки решит уйти.
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Плохо, что это случается в каждом матче когда Санчес сучара пасует на соперника сам тем самым наводя панику на игроков. Хорошо что не каждая такая ошибка приводит к голу, но бля так нельзя делать в каждом матче!!!
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Такое себе оправдание своего первого номера
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