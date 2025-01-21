"Наполи" и "Челси" готовят новые предложения по Гарначо

"Наполи" и "Челси" готовят новые предложения о покупке вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

На прошлой неделе "Юнайтед" уже отклонил одно предложение "Наполи" по Гарначо, отказавшись от суммы в 40 миллионов фунтов.



По информации Daily Mail, "Наполи" не собирается отступать, а главный тренер итальянского клуба Антонио Конте уже переговорил с Алехандро и его представителями.



"Наполи" рассматривает Гарначо на замену Хвиче Кварацхелии, проданному в ПСЖ, однако на Алехандро претендует и "Челси", который тоже собирается выдвинуть свое предложение.



Накануне вечером агенты 20-летнего аргентинца Карлос Камбейро и Кике де Лукас были замечены на "Стэмфорд Бридж" во время матча Премьер-Лиги между "Челси" и "Вулверхэмптоном", и это не случайно.



"Юнайтед" открыт к продаже Гарначо в это трансферное окно, но только за 65 млн. фунтов. Помимо Алехандро, в шорт-листе "Челси" из вингеров также значатся представляющие дортмундскую "Боруссию" Джейми Гиттенс и Карим Адейеми.