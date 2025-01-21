Мадуэке извинился перед Чалобой за украденный гол

Вингер "Челси" Нони Мадуэке извинился перед своим партнером по команде Трево Чалобой, у которого он украл гол против "Вулверхэмптона".

Именно Мадуэке установил окончательный счет в победном для "Челси" матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж" накануне (3:1), с близкого расстояния подправив мяч, который и так летел в ворота, после удара Чалобы головой.



Это был первый для Чалобы матч после возвращения из аренды в "Кристал Пэлас", однако Мадуэке должен был убедиться, что мяч окажется в воротах.



"Да, конечно, это инстинкты, атакующие инстинкты. Думаю, я знал, что мяч и так пересечет линию ворот, и я извинился перед Трево затем. Результативная передача в первом матче — это отлично, но я должен был убедиться, что мяч окажется в сетке".



"Он сказал: "Что за дела, ты забрал мой гол". Но я ответил: "Бро, да ладно, ты должен понимать, что за это они мне и платят", — цитирует Мадуэке Evening Standard.



Добавим, даже недосчитавшись гола, Чалоба получил официальную награду лучшему игроку матча.