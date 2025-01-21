Конате колеблется насчет нового контракта с "Ливерпулем"

Защитник Ибраима Конате стал очередным игроком, у которого появились сомнения насчет своего будущего в "Ливерпуле".

Как известно, "Ливерпуль" до сих пор не преуспел в продлении сотрудничества с Виргилом Ван Дейком, Трентом Александер-Арнольдом и Мохамедом Салахом, чьи действующие контракты истекают в конце сезона.



От действующего контракте Конате остается на один год больше, и "Ливерпуль" уже сделал Ибраиме предложение о новой сделке, но 25-летний француз пока колеблется.



"Есть ли у меня на руках предложение о новом контракте? Да. Близок ли я к его подписанию? Это другой разговор".



"Я по-настоящему сосредоточен на том, что происходит сейчас. Мы посмотрим, что случится", — цитирует Конате The Independent.