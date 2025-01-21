Рэшфорд не потерял надежду снова сыграть за МЮ

Нападающий Маркус Рэшфорд не потерял надежду вернуться к выступлениям за "Манчестер Юнайтед".

Стоило Рэшфорду не попасть в заявку "Юнайтед" на дерби против "Манчестер Сити" в декабре, как Маркус обратился к прессе и заявил, что открыт к новому вызову в своей карьере.



Рэшфорд по-прежнему не играет за "Юнайтед", а таблоиды наперебой сватают 27-летнего англичанина в различные европейские клубы, включая "Барселону", дортмундскую "Боруссию" и "Милан".



Однако близкий к Рэшфорду источник поведал BBC, что Маркус по-прежнему хочет играть за "Юнайтед" и не имеет существенных разногласий с главным тренером "красных дьяволов" Рубеном Аморимом.



Рэшфорд здоров и чувствует, что находится в хорошей форме, и если Аморим к нему обратится, Маркус готов снова сражаться за родной клуб.