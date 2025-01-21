"Челси" победил "Вулверхэмптон" и поднялся на четвертое место
"Челси" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Вулверхэмптон" со счетом 3:1.
Относительно 2:2 с "Борнмутом" наставник "синих" Энцо Мареска поменял половину полевых игроков в старте, оказав доверие капитану Рису Джеймсу, возвращенному из "Кристал Пэлас" Трево Чалобе, а также Тосину Адарабиойо, Кирнану Дьюсбери-Холлу и Педру Нету.
В стартовый состав "волков" вернулись Нелсон Семеду, Пабло Сарабия и Матеус Кунья, заменив Родригу Гомеша, Гонсалу Гедеша и Хвана Хи Чхана.
В первые 20 минут хозяева владели некоторым преимуществом, но из опасных моментов могли похвастать лишь отраженным голкипером ударом Коула Палмера.
Тем не менее, на 24-й минуте "Челси" удалось открыть счет. После розыгрыша углового мяч был отброшен к границе штрафной, откуда пробил Джеймс. Снаряд застрял в гуще игроков и достался Адарабиойо, который быстро сориентировался и поразил ворота — 1:0. Изначально рефери зафиксировал офсайд, но после вмешательства VAR гол засчитал.
Постепенно "синие" расслабились и отдали инициативу сопернику. "Волки" не смогли создать моментов с игры, но им помог стандарт. Когда уже шло добавленное к первому тайму время, Роберт Санчес выпустил мяч из рук после подачи углового, а Мэтт Дохерти воспользовался этим подарком и поразил ворота с близкого расстояния — 1:1.
С началом второго тайма "Челси" снова принялся атаковать и снова забил при отсутствии явных на то предпосылок. На 60-й минуте Дьюсбери-Холл головой сделал скидку на границу вратарской, где брошенный защитниками Марк Кукурелья грудью обработал мяч и поразил цель — 2:1.
А на 65-й минуте отличился Нони Мадуэке, который помог мячу, который и так летел в ворота, поскорее там оказаться после удара головой Чалобы — 3:1.
На 78-й минуте Николас Джексон ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
В концовке матча гости чуть оживились и даже пару-тройку раз напрягли Санчеса, но и только.
Чалоба как влитой вписался в оборону "Челси" и помог родному клубу преодолеть небольшой кризис. "Вулверхэмптон" хорошо провел концовку первого тайма и даже забил, но на весь матч "волков" не хватило.
"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
21.01.2025 01:00
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Последние комментарии:
Чалоба в порядке, должен и дальше выходить в основе.
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21.01.2025 01:18 #
drogba11cool
На стадионе был хозяин драгбакала, федя геймбой!
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Источник: http://fapl.ru/posts/112552/?c=1
(ответить)
На стадионе был хозяин калбасного пса, Демба Ба!
(ответить)
Агент гавначи на мосту)
Далбаебси)))
(ответить)
Всех адекватных(которые радуют своих парней даже во время месячных)болельщиков гегенчмонси поздравляю с незаслуженным отскоком. В следующем туре нашим дырочкам не поздоровится. Жду с особым трепетом этот матч.
(ответить)
Трево Чалоба был признан лучшим игроком матча.
Далбае6си? Далбаебси!!
(ответить)
Кукурелья МОТМ.
Чалоба хорош, аренда в пользу пошла. Дисася на выход
Джеймс отцуха
Чет Кайседо не хватает на все 90 мин.
и классический привоз от Санчеза)
(ответить)
Чалоба был лучшим. Мареска крупно облажался, когда прогнал негра.
(ответить)
Сургутский подзалупль сжимал своему пасынку брелочек весь матч. Сейчас, на радостях, согреет своей любовью чужого армянского отпрыска.
(ответить)
Рад за Чалобана, но волки дохлые какие-то
(ответить)
наконец-то, с победой братья-пенсики!
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Подзалуплы, шо с вашей ипалой!? Императоры возвращаются в гонку. Трепещите, портовня, мало не покажется.
Чалоба мом
И в защите надежней и наконец опасность на стандартах.. А всего то стоило не гнобить своих воспитанников и послать нахуй из клуба дисаси
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всё что нужно знать про главного попуска фапла дрогба11кала:
1)
https://postimg.cc/WhCnWj0w
2)
4 Челси 22 40
5 Манчестер Сити 22 38
ахххахахаха
(ответить)
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