"Челси" победил "Вулверхэмптон" и поднялся на четвертое место

"Челси" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Вулверхэмптон" со счетом 3:1.

Относительно 2:2 с "Борнмутом" наставник "синих" Энцо Мареска поменял половину полевых игроков в старте, оказав доверие капитану Рису Джеймсу, возвращенному из "Кристал Пэлас" Трево Чалобе, а также Тосину Адарабиойо, Кирнану Дьюсбери-Холлу и Педру Нету.



В стартовый состав "волков" вернулись Нелсон Семеду, Пабло Сарабия и Матеус Кунья, заменив Родригу Гомеша, Гонсалу Гедеша и Хвана Хи Чхана.



В первые 20 минут хозяева владели некоторым преимуществом, но из опасных моментов могли похвастать лишь отраженным голкипером ударом Коула Палмера.



Тем не менее, на 24-й минуте "Челси" удалось открыть счет. После розыгрыша углового мяч был отброшен к границе штрафной, откуда пробил Джеймс. Снаряд застрял в гуще игроков и достался Адарабиойо, который быстро сориентировался и поразил ворота — 1:0. Изначально рефери зафиксировал офсайд, но после вмешательства VAR гол засчитал.



Постепенно "синие" расслабились и отдали инициативу сопернику. "Волки" не смогли создать моментов с игры, но им помог стандарт. Когда уже шло добавленное к первому тайму время, Роберт Санчес выпустил мяч из рук после подачи углового, а Мэтт Дохерти воспользовался этим подарком и поразил ворота с близкого расстояния — 1:1.



С началом второго тайма "Челси" снова принялся атаковать и снова забил при отсутствии явных на то предпосылок. На 60-й минуте Дьюсбери-Холл головой сделал скидку на границу вратарской, где брошенный защитниками Марк Кукурелья грудью обработал мяч и поразил цель — 2:1.



А на 65-й минуте отличился Нони Мадуэке, который помог мячу, который и так летел в ворота, поскорее там оказаться после удара головой Чалобы — 3:1.



На 78-й минуте Николас Джексон ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



В концовке матча гости чуть оживились и даже пару-тройку раз напрягли Санчеса, но и только.



Чалоба как влитой вписался в оборону "Челси" и помог родному клубу преодолеть небольшой кризис. "Вулверхэмптон" хорошо провел концовку первого тайма и даже забил, но на весь матч "волков" не хватило.



"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче