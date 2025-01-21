"Челси" победил "Вулверхэмптон" и поднялся на четвертое место

Марк Кукурелья "Челси" одержал свою первую победу в шести последних матчах Премьер-Лиги, одолев в домашних стенах "Вулверхэмптон" со счетом 3:1.

Относительно 2:2 с "Борнмутом" наставник "синих" Энцо Мареска поменял половину полевых игроков в старте, оказав доверие капитану Рису Джеймсу, возвращенному из "Кристал Пэлас" Трево Чалобе, а также Тосину Адарабиойо, Кирнану Дьюсбери-Холлу и Педру Нету.

В стартовый состав "волков" вернулись Нелсон Семеду, Пабло Сарабия и Матеус Кунья, заменив Родригу Гомеша, Гонсалу Гедеша и Хвана Хи Чхана.

В первые 20 минут хозяева владели некоторым преимуществом, но из опасных моментов могли похвастать лишь отраженным голкипером ударом Коула Палмера.

Тем не менее, на 24-й минуте "Челси" удалось открыть счет. После розыгрыша углового мяч был отброшен к границе штрафной, откуда пробил Джеймс. Снаряд застрял в гуще игроков и достался Адарабиойо, который быстро сориентировался и поразил ворота — 1:0. Изначально рефери зафиксировал офсайд, но после вмешательства VAR гол засчитал.

Постепенно "синие" расслабились и отдали инициативу сопернику. "Волки" не смогли создать моментов с игры, но им помог стандарт. Когда уже шло добавленное к первому тайму время, Роберт Санчес выпустил мяч из рук после подачи углового, а Мэтт Дохерти воспользовался этим подарком и поразил ворота с близкого расстояния — 1:1.

С началом второго тайма "Челси" снова принялся атаковать и снова забил при отсутствии явных на то предпосылок. На 60-й минуте Дьюсбери-Холл головой сделал скидку на границу вратарской, где брошенный защитниками Марк Кукурелья грудью обработал мяч и поразил цель — 2:1.

А на 65-й минуте отличился Нони Мадуэке, который помог мячу, который и так летел в ворота, поскорее там оказаться после удара головой Чалобы — 3:1.

На 78-й минуте Николас Джексон ворвался в штрафную по левому краю и закатил мяч в ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

В концовке матча гости чуть оживились и даже пару-тройку раз напрягли Санчеса, но и только.

Чалоба как влитой вписался в оборону "Челси" и помог родному клубу преодолеть небольшой кризис. "Вулверхэмптон" хорошо провел концовку первого тайма и даже забил, но на весь матч "волков" не хватило.

"Челси" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 554

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 21.01.2025 01:48 # hachidlo
    Чалоба в порядке, должен и дальше выходить в основе.

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  2. narcot 21.01.2025 01:20 # narcot
    21.01.2025 01:18 #
    drogba11cool

    На стадионе был хозяин драгбакала, федя геймбой!
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    Источник: http://fapl.ru/posts/112552/?c=1

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  3. drogba11cool 21.01.2025 01:18 # drogba11cool
    На стадионе был хозяин калбасного пса, Демба Ба!

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  4. thegodfather 21.01.2025 01:18 # thegodfather
    Агент гавначи на мосту)
    Далбаебси)))

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  5. hachidio 21.01.2025 01:16 # hachidio
    Всех адекватных(которые радуют своих парней даже во время месячных)болельщиков гегенчмонси поздравляю с незаслуженным отскоком. В следующем туре нашим дырочкам не поздоровится. Жду с особым трепетом этот матч.

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  6. thegodfather 21.01.2025 01:16 # thegodfather
    Трево Чалоба был признан лучшим игроком матча.


    Далбае6си? Далбаебси!!

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  7. yamateh 21.01.2025 01:10 # yamateh
    Кукурелья МОТМ.
    Чалоба хорош, аренда в пользу пошла. Дисася на выход
    Джеймс отцуха
    Чет Кайседо не хватает на все 90 мин.
    и классический привоз от Санчеза)

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  8. brown-ale 21.01.2025 01:09 # brown-ale
    Чалоба был лучшим. Мареска крупно облажался, когда прогнал негра.

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  9. hachidlo 21.01.2025 01:09 # hachidlo
    Сургутский подзалупль сжимал своему пасынку брелочек весь матч. Сейчас, на радостях, согреет своей любовью чужого армянского отпрыска.

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  10. drogba11cool 21.01.2025 01:07 # drogba11cool
    Рад за Чалобана, но волки дохлые какие-то

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  11. skydreams 21.01.2025 01:06 # skydreams
    наконец-то, с победой братья-пенсики!

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  12. thegodfather 21.01.2025 01:05 # thegodfather
    Подзалуплы, шо с вашей ипалой!? Императоры возвращаются в гонку. Трепещите, портовня, мало не покажется.


    Чалоба мом
    И в защите надежней и наконец опасность на стандартах.. А всего то стоило не гнобить своих воспитанников и послать нахуй из клуба дисаси

    (ответить)

  13. amirhan-gurazhev 21.01.2025 01:04 # amirhan-gurazhev
    всё что нужно знать про главного попуска фапла дрогба11кала:

    1)

    https://postimg.cc/WhCnWj0w

    2)

    4 Челси 22 40
    5 Манчестер Сити 22 38


    ахххахахаха

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