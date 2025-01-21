Мурильо согласовал новый контракт с "Форест"

Центральный защитник "Ноттингем Форест" Мурильо согласовал со своим клубом новый долгосрочный контракт.

Мурильо утвердился ключевым игроком "Форест" после своего перехода из "Коринтианса" за 15 миллионов фунтов в августе 2023.



На протяжении последних месяцев Мурильо сватали в "Ливерпуль", "Челси" и "Реал", но, судя по всему, 22-летний бразилец не планирует покидать "Сити Граунд" в ближайшее время.



И хотя об этом пока не объявлено официально, BBC располагает информацией, что Мурильо и "Форест" договорились продлить свое сотрудничество до июня 2029.



В данный момент "Форест" занимает третье место в Премьер-Лиге, имея равное количество очков со вторым "Арсеналом" и отставая на шесть баллов от лидирующего "Ливерпуля".