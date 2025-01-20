"Ливерпуль" снова потерял Жоту на несколько недель

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота пропустит несколько недель с травмой мышечного характера.

Посреди прошлой недели Жота спас "Ливерпуль" от поражения против "Ноттингем Форест" (1:1), отметившись голом сразу после своего появления на замену.



Затем Жота неожиданно пропустил победу 0:2 над "Брентфордом" в минувшую субботу. Оказывается, Диогу вернулся в лазарет, где он относительно недавно провел семь недель с травмой ребра.



В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Лилля" главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поведал, что Жота выбыл из строя не один, а с защитником Джо Гомесом.



"Возможно, Диогу вернется чуть раньше, чем Джо. Мы ожидаем, что они вернутся в течение нескольких недель, нежели месяцев".



"Я много раз говорил, что последняя стадия реабилитации — самая сложная и может добавить несколько дней или нет. Но мы ожидаем, что они оба будут с нами в предстоящие недели. Отсутствие обоих не займет месяцы, если восстановление сложится хорошо".



"Жота слегка перегрузил определенную мышцу", — цитирует Слота Evening Standard.