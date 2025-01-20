"Сити" приобрел Абдукодира Хусанова

Абдукодир Хусанов "Манчестер Сити" подтвердил приобретение защитника французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

Хусанов заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года. Это соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев — до июня 2030.

Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего центрального защитника, который взял в "Сити" 45-й номер, в 33.5 млн. фунтов.

Этот трансфер позволил "Лансу" сделать огромную прибыль, ведь французский клуб потратил только 84,000 фунтов на приглашение Хусанова за белорусского "Энергетик-БГУ" 18 месяцев назад.

За 18 месяцев во Франции Хусанов добился впечатляющего прогресса. В этом сезоне Абдукодир сыграл 16 матчей, в декабре забив свой дебютный гол за "Ланс".

"Я абсолютно доволен тем, что переходу в "Манчестер Сити". Я долгое время с удовольствием наблюдал за этим клубом".

"Этот состав полон лучших игроков в мире, и мне не терпится познакомиться с ними и играть вместе с ними".

"А Пеп Гвардиола, конечно, является одним из величайших тренеров всех времен, поэтому я взволнован тем, что буду учиться у него и еще больше улучшу свою игру".

"Я и моя семья очень гордимся этим моментом, и я более чем готов к этому вызову", — сообщил Хусанов, который становится первым узбекским игроком в истории Премьер-Лиги.

Абдукодир Хусанов


Метки Ланс, Манчестер Сити, трансферы, Хусанов

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 779

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 20.01.2025 22:48 # drogba11cool
    Чалоба в старте, трогательный момент, надеюсь он утрет нос этим пидоpасам которые от него отказались

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  2. fortyseventh 20.01.2025 22:47 # fortyseventh
    Развели лохов.

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  3. thegodfather 20.01.2025 22:46 # thegodfather
    Есть переводчики из хуесосного на человеческий!?

    Вот текст "
    Оооо, тиммейт полторашки из будки вылез. Ну шо, Артурка, покажи всем, что ты настоящий какол)"

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  4. drogba11cool 20.01.2025 22:46 # drogba11cool
    Я смотрю на челси как на бывшую девушку, такая же дол6оебка, базарю

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  5. drogba11cool 20.01.2025 22:44 # drogba11cool
    Узбекистан теперь за Сити, красиво!

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  6. sausage 20.01.2025 22:41 # sausage
    Блин, у пенсов как ни тасуй состав, по-любому кал получается. Кроме Палмера нет ни одного игрока, достойного клуба топ-4.

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  7. dexter 20.01.2025 22:32 # dexter
    Полторашка квадратная, специально для тебя новый паспорт Новой Беларуси! Всего лишь 100 евро. Вставай в очередь, пока не разобрали! ОРУУУУУУ!

    https://youtu.be/m9KWA-QJHdg?t=278

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  8. thegodfather 20.01.2025 22:31 # thegodfather
    Челси победит!

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  9. vagifspurs 20.01.2025 22:28 # vagifspurs
    Удачи парню

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  10. farhad 20.01.2025 22:24 # farhad
    Топаря урвали! МАШАЛА

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  11. hachidlo 20.01.2025 22:16 # hachidlo
    Узбекопуль возбудился. Теперь шерсти придётся и за вторых своих ебырей топить: Ситей.

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  12. burnley 20.01.2025 22:07 # burnley
    Чалоба, Джеймс, Зал в составе? Ебать. Мареска артету чтоль подцепил?

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  13. thegodfather 20.01.2025 22:07 # thegodfather
    А это кто ваще?

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  14. thegodfather 20.01.2025 22:03 # thegodfather
    Ну и состав у нас ахааа
    Еще один лу3ец в очередь походу

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  15. xaa 20.01.2025 22:00 # xaa
    Голубой игрок перешел в голубую команду. За голубых играют только голубые.

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