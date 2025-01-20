"Сити" приобрел Абдукодира Хусанова

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение защитника французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

Хусанов заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года. Это соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев — до июня 2030.



Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего центрального защитника, который взял в "Сити" 45-й номер, в 33.5 млн. фунтов.



Этот трансфер позволил "Лансу" сделать огромную прибыль, ведь французский клуб потратил только 84,000 фунтов на приглашение Хусанова за белорусского "Энергетик-БГУ" 18 месяцев назад.



За 18 месяцев во Франции Хусанов добился впечатляющего прогресса. В этом сезоне Абдукодир сыграл 16 матчей, в декабре забив свой дебютный гол за "Ланс".



"Я абсолютно доволен тем, что переходу в "Манчестер Сити". Я долгое время с удовольствием наблюдал за этим клубом".



"Этот состав полон лучших игроков в мире, и мне не терпится познакомиться с ними и играть вместе с ними".



"А Пеп Гвардиола, конечно, является одним из величайших тренеров всех времен, поэтому я взволнован тем, что буду учиться у него и еще больше улучшу свою игру".



"Я и моя семья очень гордимся этим моментом, и я более чем готов к этому вызову", — сообщил Хусанов, который становится первым узбекским игроком в истории Премьер-Лиги.



