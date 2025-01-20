"Сити" приобрел Абдукодира Хусанова
"Манчестер Сити" подтвердил приобретение защитника французского "Ланса" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.
Хусанов заключил с "Сити" контракт на четыре с половиной года. Это соглашение также предусматривает опцию продления на 12 месяцев — до июня 2030.
Sky Sports оценивает трансфер 20-летнего центрального защитника, который взял в "Сити" 45-й номер, в 33.5 млн. фунтов.
Этот трансфер позволил "Лансу" сделать огромную прибыль, ведь французский клуб потратил только 84,000 фунтов на приглашение Хусанова за белорусского "Энергетик-БГУ" 18 месяцев назад.
За 18 месяцев во Франции Хусанов добился впечатляющего прогресса. В этом сезоне Абдукодир сыграл 16 матчей, в декабре забив свой дебютный гол за "Ланс".
"Я абсолютно доволен тем, что переходу в "Манчестер Сити". Я долгое время с удовольствием наблюдал за этим клубом".
"Этот состав полон лучших игроков в мире, и мне не терпится познакомиться с ними и играть вместе с ними".
"А Пеп Гвардиола, конечно, является одним из величайших тренеров всех времен, поэтому я взволнован тем, что буду учиться у него и еще больше улучшу свою игру".
"Я и моя семья очень гордимся этим моментом, и я более чем готов к этому вызову", — сообщил Хусанов, который становится первым узбекским игроком в истории Премьер-Лиги.
20.01.2025 22:00
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Чалоба в старте, трогательный момент, надеюсь он утрет нос этим пидоpасам которые от него отказались
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Развели лохов.
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Есть переводчики из хуесосного на человеческий!?
Вот текст "
Оооо, тиммейт полторашки из будки вылез. Ну шо, Артурка, покажи всем, что ты настоящий какол)"
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Я смотрю на челси как на бывшую девушку, такая же дол6оебка, базарю
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Узбекистан теперь за Сити, красиво!
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Блин, у пенсов как ни тасуй состав, по-любому кал получается. Кроме Палмера нет ни одного игрока, достойного клуба топ-4.
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Полторашка квадратная, специально для тебя новый паспорт Новой Беларуси! Всего лишь 100 евро. Вставай в очередь, пока не разобрали! ОРУУУУУУ!
https://youtu.be/m9KWA-QJHdg?t=278
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Челси победит!
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Удачи парню
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Топаря урвали! МАШАЛА
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Узбекопуль возбудился. Теперь шерсти придётся и за вторых своих ебырей топить: Ситей.
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Чалоба, Джеймс, Зал в составе? Ебать. Мареска артету чтоль подцепил?
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А это кто ваще?
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Ну и состав у нас ахааа
Еще один лу3ец в очередь походу
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Голубой игрок перешел в голубую команду. За голубых играют только голубые.
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