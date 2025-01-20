Мареска требует больше голов от вингеров "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска призвал своих вингеров забивать больше голов.

В данный момент Коул Палмер и Николас Джексон, двое лучших бомбардиров "Челси" в этом сезоне, переживают определенный спад, что обернулось для "синих" серией из пяти матчей Премьер-Лиги подряд без побед.



Поэтому Мареска хочет, чтобы игроки вроде Нони Мадуэке, Кристофера Нкунку, Джейдона Санчо, Жоау Фелиша и Педру Нету подставили плечо и разделили бомбардирское бремя.



"Это забавно, потому что мы, кажется, являемся второй или третьей лучшей атакующей командой в Премьер-Лиге. А теперь мы говорим о том, что нам нужны голы, потому что мы не забиваем".



"Мы забиваем голы и забиваем много голов. Но учитывая то, как команда играет, мы можем забивать больше голов, и мы будем забивать больше голов".



"Дело не только в Нико. Нико создает моменты, некоторые упускает. Наверное, мы можем получать больше голов от вингеров, учитывая, сколько раз они выходят один на один в штрафной, как это делали Педру, Санчо".



"Надеюсь, они смогут начать забивать больше голов", — цитирует Мареску Daily Mirror.