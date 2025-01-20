"Вест Хэму" не удалось купить Дурана за 57 млн. фунтов

"Вест Хэм" сделал предложение в 57 миллионов фунтов о покупке нападающего "Астон Виллы" Джона Дурана.

"Вест Хэм" остро нуждается в усилении нападения ввиду травм Джаррода Боуэна, Мичейла Антонио и Никласа Фюллькруга.



В сложившейся ситуации "Вест Хэм" решил возобновить свой интерес к Дурану, которого пытался заполучить еще прошлым летом.



Однако первая январская попытка "Вест Хэма" провалилась — "Вилла" оценивает Дурана ближе к 70 млн. фунтов и вообще не хочет продавать Джона посреди сезона, сообщает Sky Sports.



21-летний колумбиец, у которого в Бирмингеме есть контракт до 2030 года, забил семь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, оставаясь при этом дублером Олли Уоткинса.