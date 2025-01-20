"Тоттенхэм" по-прежнему не собирается увольнять Постекоглу
"Тоттенхэм" по-прежнему не планирует увольнять своего главного тренера Анге Постекоглу.
В минувший уикенд сезон "Тоттенхэма" достиг нового дна. Провалив первый тайм, "шпоры" проиграли "Эвертону" со счетом 3:2 и обнаружили себя на 15-м месте в Премьер-Лиге.
По информации talkSPORT, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви связывает этот кризис с эпидемией травм, а не с тем, что команда перестала слушаться Постекоглу.
В данный момент Постекоглу лишен двузначного количества игроков первой команды — очередными потерями лондонцев стали Доминик Соланке и Бреннан Джонсон, выбывшие на несколько недель.
Сам Постекоглу верит, что еще может скрасить этот сезон с помощью победы в Лиге Европы или Кубке Лиги, сдержав свое слово о трофее.
20.01.2025 19:00
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