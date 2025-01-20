"Челси" согласовал покупку Мамаду Сарра
"Челси" согласовал покупку защитника французского "Страсбура" Мамаду Сарра.
Ожидается, что "Челси" заплатит за 19-летнего Сарра 12 миллионов фунтов. Мамаду присоединится к команде Энцо Марески после окончания этого сезона, сообщает Evening Standard.
С согласованием этого трансфера у "Челси" не возникло никаких проблем, потому что у "синих" и "Страсбура" общие владельцы в лице компании BlueCo.
Сарр только прошлым летом присоединился к "Страсбуру", перебравшись из "Лиона" по сделке стоимостью 8.5 млн. фунтов.
В этом сезоне Сарр утвердился игроком стартового состава "Страсбура", приняв участие в 12 матчах, а также Мамаду вызывается в юношескую сборную Франции U-19.
Сарр заявил о себе еще в 2022 году, когда с французскими юношами выиграл Чемпионат Европы U-17.
20.01.2025 18:00
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