"Челси" согласовал покупку Мамаду Сарра

"Челси" согласовал покупку защитника французского "Страсбура" Мамаду Сарра.

Ожидается, что "Челси" заплатит за 19-летнего Сарра 12 миллионов фунтов. Мамаду присоединится к команде Энцо Марески после окончания этого сезона, сообщает Evening Standard.



С согласованием этого трансфера у "Челси" не возникло никаких проблем, потому что у "синих" и "Страсбура" общие владельцы в лице компании BlueCo.



Сарр только прошлым летом присоединился к "Страсбуру", перебравшись из "Лиона" по сделке стоимостью 8.5 млн. фунтов.



В этом сезоне Сарр утвердился игроком стартового состава "Страсбура", приняв участие в 12 матчах, а также Мамаду вызывается в юношескую сборную Франции U-19.



Сарр заявил о себе еще в 2022 году, когда с французскими юношами выиграл Чемпионат Европы U-17.