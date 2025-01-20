"Милан" интересуется Фелишем, Зиркзее и Хейлундом

Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее Итальянский "Милан" проявляет интерес к нападающим Жоау Фелишу из "Челси" и Джошуа Зиркзее с Расмусом Хейлундом из "Манчестер Юнайтед", чтобы арендовать одного из них до конца сезона.

По информации ESPN, "Милан" установил на понедельник дедлайн в переговорах с нападающим "Юнайтед" Маркусом Рэшфордом насчет аренды.

Рэшфорд так и не дал своего согласия в отведенный срок, поэтому "Милан" завершил свой интерес к Маркусу, а на единственный оставшийся слот для игроков из-за пределов Евросоюза собирается пригласить капитана "Манчестер Сити" Кайла Уолкера.

Одновременно "Милан" переключился на трех других нападающих из Премьер-Лиги в лице Фелиша, Зиркзее и Хейлунда. Дополняет шорт-лист "россонери" Сантьяго Хименес из "Фейеноорда".

При этом Зиркзее и Хейлунд, уже имеют опыт выступлений в Серии А, прибыв в "Юнайтед" из "Болоньи" и "Аталанты", соответственно.

Если "Юнайтед" отпустит в аренду Зиркзее или Хейлунда, которые также интересы "Ювентусу", то "красным дьяволам" самим потребуется новый нападающий.




Метки Зиркзее, Манчестер Юнайтед, Милан, Фелиш, Хейлунд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2025 17:00

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