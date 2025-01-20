Доргу может стать первым новичком МЮ при Амориме

Патрик Доргу Первым приобретением "Манчестер Юнайтед" при Рубене Амориме может стать защитник итальянского "Лечче" Патрик Доргу.

Те малые ресурсы, которыми "Юнайтед" располагает в январе, Аморим предпочитает направить на укрепление левого фланга обороны.

По информации The Independent, своей целью "Юнайтед" избрал Доргу, который привык играть в качестве вингбека, как это нравится Амориму.

20-летний Доргу, который является партнером нападающего "Юнайтед" Расмуса Хейлунда по сборной Дании, является более реалистичной целью для "красных дьяволов", нежели Нуну Мендеш из ПСЖ.




Метки Доргу, Лечче, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2025 16:00

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