Доргу может стать первым новичком МЮ при Амориме

Первым приобретением "Манчестер Юнайтед" при Рубене Амориме может стать защитник итальянского "Лечче" Патрик Доргу.

Те малые ресурсы, которыми "Юнайтед" располагает в январе, Аморим предпочитает направить на укрепление левого фланга обороны.



По информации The Independent, своей целью "Юнайтед" избрал Доргу, который привык играть в качестве вингбека, как это нравится Амориму.



20-летний Доргу, который является партнером нападающего "Юнайтед" Расмуса Хейлунда по сборной Дании, является более реалистичной целью для "красных дьяволов", нежели Нуну Мендеш из ПСЖ.