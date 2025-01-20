Пети раскритиковал "Арсенал" за покупку Калафьори вместо нападающего

Бывший игрок "Арсенала" Эмманюэль Пети раскритиковал "канониров" за покупку защитника Риккардо Калафьори вместо нападающего прошлым летом.

Прошлым летом "Арсенал" купил Калафьори у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, хотя, как считает Пети, в этом не было острой необходимости.



В то же время позицию нападающего "Арсенал" укрепить не смог, и Пети считает, что "канониры" не найдут правильного игрока в зимнее трансферное окно.



"Они должны были озаботиться этим во время предыдущего трансферного окна. Они должны были купить нападающего".



"Я знаю, что они улучшили качество состава с помощью пары игроков, но они добавили игроков тех позиций, которые и так хорошо укомплектованы. Они купили Риккардо Калафьори, но у них и так есть два-три игрока, способных сыграть левого защитника".



"Я являюсь большим поклонником Калафьори, но если посмотреть, ты увидишь молодого Льюис-Скелли, который так хорош, и Зинченко, который в большинстве случаев оказывается на скамейке, так что они хорошо укомплектованы на этом участке поля".



"Я могу понять, что вам нужна глубина состава, когда вы играете каждые три дня и участвуете в каждом соревновании, но позиция нападающего была приоритетом".



"Я не знаю, почему "Арсенал" не пригласил достойного нападающего прошлым летом. В январе "Арсенал" не сможет пригласить нападающего топ-уровня, которого они желают".



"Они не смогут этого сделать. Я знаю, что в их шорт-листе есть вингеры и нападающие, и я знаю, что фанаты отчаянно желают, чтобы пришел кто-нибудь, кто сможет конвертировать все создаваемые командой моменты, но в январе этого не случится. На январском рынке очень сложно покупать", — цитирует Пети Daily Star.