Пети раскритиковал "Арсенал" за покупку Калафьори вместо нападающего

Риккардо Калафьори Бывший игрок "Арсенала" Эмманюэль Пети раскритиковал "канониров" за покупку защитника Риккардо Калафьори вместо нападающего прошлым летом.

Прошлым летом "Арсенал" купил Калафьори у "Болоньи" за 42 миллиона фунтов, хотя, как считает Пети, в этом не было острой необходимости.

В то же время позицию нападающего "Арсенал" укрепить не смог, и Пети считает, что "канониры" не найдут правильного игрока в зимнее трансферное окно.

"Они должны были озаботиться этим во время предыдущего трансферного окна. Они должны были купить нападающего".

"Я знаю, что они улучшили качество состава с помощью пары игроков, но они добавили игроков тех позиций, которые и так хорошо укомплектованы. Они купили Риккардо Калафьори, но у них и так есть два-три игрока, способных сыграть левого защитника".

"Я являюсь большим поклонником Калафьори, но если посмотреть, ты увидишь молодого Льюис-Скелли, который так хорош, и Зинченко, который в большинстве случаев оказывается на скамейке, так что они хорошо укомплектованы на этом участке поля".

"Я могу понять, что вам нужна глубина состава, когда вы играете каждые три дня и участвуете в каждом соревновании, но позиция нападающего была приоритетом".

"Я не знаю, почему "Арсенал" не пригласил достойного нападающего прошлым летом. В январе "Арсенал" не сможет пригласить нападающего топ-уровня, которого они желают".

"Они не смогут этого сделать. Я знаю, что в их шорт-листе есть вингеры и нападающие, и я знаю, что фанаты отчаянно желают, чтобы пришел кто-нибудь, кто сможет конвертировать все создаваемые командой моменты, но в январе этого не случится. На январском рынке очень сложно покупать", — цитирует Пети Daily Star.


Метки Арсенал, Пети

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2025 15:00

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  1. sayk 20.01.2025 16:03 # sayk
    баля эта травма такая каличная, геюгам только на радость

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  2. bembo 20.01.2025 15:29 # bembo
    а мерино пи3дец как нужен быд ааахахха тупой шакал 2х метровый, ни паса ни удара, ни техники, нихуя)

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