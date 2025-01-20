Гвардиола чувствует, что прежний "Сити" вернулся

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола чувствует, что его команда вернулась в свое привычное состояние, окончательно преодолев кризис.

Накануне "Сити" одержал свою самую крупную победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Ипсвич" со счетом 0:6.



Гвардиола остался доволен как результатом, позволившим "Сити" подняться в топ-4 Премьер-Лиги, так и показанным футболом. Хосеп чувствует, что именно такой футбол приносил "горожанам" трофеи в предыдущие сезоны.



"Мы по-настоящему довольны, мы вернулись к вещам, которые определяли эту команду последние 10 лет. Мы по-настоящему довольны тем, что набрали три очка и поднялись на позицию, которая позволяет квалифицироваться в Лигу Чемпионов на следующий сезон".



"Мы сыграли гораздо лучше — возможно, не в свой лучший футбол, но близко, и в нашей игра была стабильность. Каждый умно и быстро обращался с мячом, каждый участвовал в комбинациях. Ты не можешь действовать быстро, умно и хорошо, если у вас нет связи с обороной", — цитирует Гвардиолу ESPN.