Мареска не променяет Джексона на другого нападающего

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не считает, что его клубу нужно пригласить другого нападающего на место Николаса Джексом.

В данный момент "Челси" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду. Спад "синих" во многом связан с тем, что команда стала хуже использовать свои моменты, и особенно в этом плане не везет Джексону.



Только 17 процентов ударов Джексона в этом сезоне становятся голами, однако Мареска не чувствует, что "Челси" нужен другой нападающий.



"Нет, не чувствую, потому что, думаю, если бы нам везло чуть больше, мы бы лучше использовали свои моменты и забивали больше голов".



"Пригласить нападающего с инстинктом убийцы — не вариант. Гол — это единственное, чего не хватает Нико в данный момент. Но он великолепно трудится, и у нас нет никаких сомнений, что скоро Нико снова начнет забивать голы", — цитирует Мареску Evening Standard.