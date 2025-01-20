Аморим: "Я не помогаю своим игрокам"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что в данный момент он не помогает своим игрокам.

В каждом из пяти последних домашних матчей Премьер-Лиги "Юнайтед" пропускал первым, накануне потерпев поражение 1:3 от "Брайтона".



Из-за плотного графика матчей Аморим лишен возможности полноценно работать со своими игроками на тренировках, вдобавок на это накладываются плохие результаты, поэтому Рубен ощущает определенное бессилие.



"Соперники лучше нас во многих деталях — мы не можем быть стабильны, и я не помогаю своим игрокам в данный момент".



"Это тяжелый момент. Нужно осознать, что мы в очень сложной ситуации, даже без учета всех этих плохих рекордов. Мы проигрываем матчи дома, проигрываем матчи в Премьер-Лиге, мы не оправдываем ожиданий, и нам нужно выигрывать матчи, вот и все".



"Я знал, что будет тяжело внедрить совершенно новую идею футбола, но когда вы проигрываете матчи и не знаете побед три матча кряду, становится действительно тяжело. Поэтому я и говорю, что мы будем страдать, ведь я продолжу делать то же самое".



"Я должен помочь своим игрокам и дать им инструменты, чтобы играть в этой манере, но без тренировок это действительно тяжело, особенно когда вы проигрываете матчи. Это можно было почувствовать в конце матча, когда каждый менял позицию, и я не хочу увидеть этого снова. Мы можем проигрывать, но мы должны удерживать свои позиции".



"Если бы я хотел произвести впечатление на медиа или фанатов, я бы выпустил второго нападающего, но я не стал играть в двух нападающих, потому что так игрокам было бы еще сложнее понять манеру игры. Я здесь просто для того, чтобы помочь своим игрокам, но нам нужно понимать, что мы бьем все антирекорды. Это должно задеть нашу гордость", — цитирует Аморима The Telegraph.