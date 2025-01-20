Мареска признал, что Адарабиойо и Дисаси могут покинуть "Челси"

Тосин Адарабиойо и Аксель Дисаси Наставник "Челси" Энцо Мареска признал, что защитники Тосин Адарабиойо и Аксель Дисаси могут покинуть клуб в это трансферное окно.

Из-за травм Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле "Челси" столкнулся с дефицитом центральных защитников, но клуб уже на это отреагировал, отозвав из аренды в "Кристал Пэлас" Трево Чалобу.

В преддверии матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в понедельник Мареска из числа игроков центра обороны может рассчитывать на Чалобу, Леви Колуилла, Джоша Ачимпонга, Адарабиойо и Дисаси.

При этом Адарабиойо интересуется "Брайтон", а Дисаси сватают в клубы Бундеслиги и Серии А, и Мареска допускает уход обоих.

"В данный момент они оба с нами. У нас нет намерения отпускать их, но на дворе январь, и случиться может всякое", — приводит слова Марески Evening Standard.


Метки Адарабиойо, Дисаси, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2025 10:00

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