Мареска признал, что Адарабиойо и Дисаси могут покинуть "Челси"

Наставник "Челси" Энцо Мареска признал, что защитники Тосин Адарабиойо и Аксель Дисаси могут покинуть клуб в это трансферное окно.

Из-за травм Весле Фофана и Бенуа Бадиашиле "Челси" столкнулся с дефицитом центральных защитников, но клуб уже на это отреагировал, отозвав из аренды в "Кристал Пэлас" Трево Чалобу.



В преддверии матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в понедельник Мареска из числа игроков центра обороны может рассчитывать на Чалобу, Леви Колуилла, Джоша Ачимпонга, Адарабиойо и Дисаси.



При этом Адарабиойо интересуется "Брайтон", а Дисаси сватают в клубы Бундеслиги и Серии А, и Мареска допускает уход обоих.



"В данный момент они оба с нами. У нас нет намерения отпускать их, но на дворе январь, и случиться может всякое", — приводит слова Марески Evening Standard.