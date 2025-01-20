Постекоглу заявил, что "Тоттенхэму" срочно нужно усиление

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что состав его команды срочно нуждается в усилении.

Накануне обескровленный "Тоттенхэм" потерпел поражение 3:2 от "Эвертона". В этом матче "шпоры" были лишены двузначного количества игроков по причине травм.



В зимнее трансферное окно "Тоттенхэм" пока подписал лишь голкипера Антонина Кински, однако Постекоглу очень надеется, что этим "шпоры" не ограничатся.



"Мы срочно нуждаемся в усилении, но мне и не нужно этого говорить. Каждый может видеть это. У меня нет проблем с тем, как ведет себя клуб, потому что они упорно трудятся и стараются найти решения".



"Эти игроки нуждаются в помощи, и я надеюсь, в следующие 10 дней или около того мы найдем решение. Это действительно непросто, и мы не единственные на рынке. Клуб упорно старается".



"Слушайте, на неделе я уже говорил, что, как и каждый, клуб хорошо осознает нашу ситуацию и делает все возможное".



"Насколько мне известно, мы ни к чему не близки, но я надеюсь, в остатке окна что-нибудь произойдет", — цитирует Постекоглу Evening Standard.