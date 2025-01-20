Аморим объяснил, почему Рэшфорд не сыграл с "Брайтоном"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему нападающий Маркус Рэшфорд не принял участия в матче против "Брайтона".

Домашнее поражение 1:3 от "Брайтона" накануне стало очередным матчем, который Рэшфорд пропустил. По слухам, в данный момент Маркус занят поисками клуба на вторую половину сезона.



Свое решение игнорировать Рэшфорда Аморим объясняет тем, что не считает 27-летнего англичанина "лучшим для команды".



"Это его выбор, и в этот плохой момент я не хочу концентрировать свое внимание на нем, потому что Рэшфорда здесь нет. В тех последних матчах, которые мы проиграли, Рэшфорда не было".



"Я не хочу связывать этот момент с Рэшфордом. Рэшфорд вне этого момента, потому что он не играет. Несмотря ни на что, я не собираюсь выпускать игрока, который, по моему мнению, не является лучшим для команды", — цитирует Аморима The Telegraph.