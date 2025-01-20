"Сити" задумывается о приглашении Дугласа Луиса

"Манчестер Сити" задумывается о приглашении полузащитника итальянского "Ювентуса" Дугласа Луиса.

В данный момент "Сити" находится на пороге сразу нескольких приобретений, но среди них нету прямой замены травмированному Родри.



Поэтому, как утверждает The Athletic, "Сити" вынашивает идею по укреплению опорной зоны с помощью Луиса, который находился в системе "горожан" с 2017 по 2019 год.



Так и не дождавшись своего дебюта за "Сити", летом 2019 Луис отправился в "Астон Виллу", где вырос в большого игрока и помог бирмингемскому клубу попасть в Лигу Чемпионов.



В том числе из-за проблем с финансовым фейр-плей, прошлым летом "Вилла" продала Луиса в "Ювентус", но 26-летний бразилец совершенно не проявляет себя в клубе Серии А, сыграв лишь 16 матчей в этом сезоне.



Утверждается, что "Сити" готов пригласить Луиса в простую аренду, но "Ювентус" предпочитает аренду с обязательством по выкупу или постоянный трансфер.