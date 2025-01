Светская хроника за понедельник

"Арсенал" задумывается о покупке Беньямина Шешко. "Милан" заинтересовался Жоау Фелишем. Эрик Тен Хаг близок к возвращению к тренерской работе. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Арсенал" задумывается о том, чтобы потратить 70 миллионов фунтов на нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко уже в этом месяце. (The Sun)



"Арсенал", "Челси" и "Бавария" находятся среди претендентов на защитника "Спортинга" Усмана Дембеле. (Caught Offside)



"Милан" "очень заинтересован" в нападающем "Челси" Жоау Фелише. (Sky Sport Germany)



"Челси" установил цену в 40 млн. фунтов за защитника Трево Чалобу, который бы отозван из аренды в "Кристал Пэлас". (The Sun)



Полузащитник "Челси" Чезаре Казадеи близок к переходу в "Лацио". (Sky Sport Italia)



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поспорят за полузащитника "Баварии" Джейми Гиттенса грядущим летом. (Sky Sport Germany)



"Юнайтед" достиг устной договоренности о переходе своего вингера Антони в "Реал Бетис" на правах аренды. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" рассматривает голкипера "Порту" Диогу Кошту на замену Эдерсону. (Football Transfers)



До конца месяца "Реал" попытается еще раз приобрести защитника "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда. (The Sun)



Вингер Федерико Кьеза не заинтересован в уходе из "Ливерпуля" в зимнее окно. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" отклонил запрос "Ювентуса" насчет защитника Ллойда Келли. (talkSPORT)



"Вест Хэм" задумывается о приглашении центрального защитника в зимнее окно. (Evening Standard)



"Астон Вилла", "Тоттенхэм" и "Ювентус" проявляют интерес к защитнику "Милана" Фикайо Томори. (TBR Football)



Другое



Бывший наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг может сменить Нури Шахина в дортмундской "Боруссии" в случае поражения от "Болоньи" в Лиге Чемпионов во вторник. (Sky Sport Germany)



Экс-главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заработает 3 млн. фунтов за полтора сезона в "Бешикташе". (Daily Mirror)



Нападающий "Челси" Коул Палмер заключил контракт с Amazon по съемкам документального фильма. (The Sun)



Бывший защитник "Сити" и "Челси" Уэйн Бридж согласился на боксерский бой с ютубером KSI. (Daily Mail)



Встретившись лицом к лицу с Бриджем, KSI напомнил своему будущему оппоненту о том, как Джон Терри спал с женой Уэйна. (The Sun)