Гвардиола призвал Фодена последовать примеру Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал полузащитника Фила Фодена последовать примеру Эрлинга Холанда и связать свое будущее с клубом до конца карьеры.

На текущей неделе Холанд заключил с "Сити" новый контракт на девять с половиной лет — до июня 2034. К моменту его окончания норвежскому нападающему будет 34 года.



Холанд отметил это событие голом в победном для "Сити" матче Премьер-Лиги против "Ипсвича" в воскресенье (6:0). Однако не Эрлинг стал главным героем поединка на Портман Роуд".



Наибольший вклад в победу над "трактористами" сделал Фоден, оформивший дубль. Контракт Фила рассчитан до 2027 года, и Гвардиола хотел бы, чтобы его подопечный сохранил верность "Сити" до конца карьеры.



"Он не должен уходить. Он может стать игроком одного клуба и закончить свою карьеру здесь, отыграв еще много, много лет. Это невероятно для его возраста, сколько голов он забил, сколько матчей сыграл, сколько результативных передач он отдал, каким отношением к работе он обладает".



"Его главное качество — это забивать голы, когда он находится возле штрафной. Это в его крови, его костях, его разуме. Он думает: "Я забью".



"Такое непросто отыскать. Поэтому я хочу ставить его на эти центральные позиции, ведь он обладает этим особым качеством".



"За последние недели или месяц мы много разговаривали. В начале сезона он был совершенно другим парнем, учитывая свои проблемы. Игроки — тоже люди, и на протяжении длинной карьеры у тебя бывают неудачи, что нормально".



"Все мы очень довольны, что он снова чувствует себя счастливым и наслаждается игрой. Это очень хорошо для всех нас", — цитирует Гвардиолу The Independent.