Постекоглу взял на себя ответственность за провал "Тоттенхэма" против "Эвертона"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу взял на себя ответственность за позорный первый тайм против "Эвертона".

В воскресенье "Тоттенхэм" потерпел поражение 3:2 на "Гудисон Парк", причем первый тайм проиграл со счетом 3:0.



Таким образом, "шпоры" набрали лишь четыре очка из 27 последних доступных в Премьер-Лиге, но в первую очередь Постекоглу предъявляет претензии себе.



"Мы не лучшим образом провели первый тайм. Полагаю, большей частью это на мне. Именно я изменил состав и изменил структуру (на три защитника)".



"Перед этим матчем мы недосчитались еще пару игроков, и у нас возникли трудности с тем, чтобы наладить контроль над игрой. Мы позволили "Эвертону" использовать это".



"Разумеется, к перерыву наша задача стала чрезвычайно сложной. Нужно отдать должное игрокам, которые сражались до конца, но в итоге мы все равно проиграли".



"На мне лежит ответственность за этот коллектив игроков. Я должен постараться провести нас через это, и именно на этом я сосредоточен".



"На мой взгляд, это будет уклонением от своих обязанностей, если я буду думать о чем-либо еще. Я просто настроен преодолеть это", — цитирует Постекоглу The Independent.