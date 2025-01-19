Деле Алли перешел в "Комо"

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и "Эвертона" Деле Алли официально присоединился к итальянскому "Комо" в качестве свободного агента.

Алли еще в прошлом месяце приступил к тренировкам с "Комо", наставником которого является бывшим полузащитник "Арсенала" и "Челси" Сеск Фабрегас.



А сегодня клуб Серии А объявил, что Алли заключил 18-месячный контракт с опцией продления на один сезон. Опция будет активирована при соблюдении определенных условий.



28-летний англичанин не имеет игровой практики с февраля 2023, когда он выходил на поле за "Бешикташ", куда "Эвертон" направлял его в аренду.



"Клуб верит в потенциал Деле и настроен помочь ему вернуться в свою лучшую форму. Его опыт и лидерские качества, бесспорно, пойдут на пользу команде", — сообщил Фабрегас.