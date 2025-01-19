"Сити" забил шесть безответных голов "Ипсвичу"

"Манчестер Сити" одержал свою самую крупную победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Ипсвич" со счетом 0:6.

В стартовый состав "трактористов" вернулся Сэм Морси, заменив Калвина Филлипса, который был вынужден пропустить этот матч из-за условий своей аренды.



У "горожан" произошло четыре перестановки в старте. Доверие тренера было оказано Эдерсону, Рубену Диашу, Илкаю Гюндогану и Жереми Доку.



Гости довольно неторопливо начали матч и первый опасный момент создали на 15-й минуте Эрлинг Холанд вышел один на один по центру, однако голкипер заранее выдвинулся навстречу и заблокировал удар норвежца.



На 27-й минуте "Сити" получил свой второй в матче шанс и им воспользовался. Кевин Де Брюйне с левого края штрафной сделал передачу на подступы к вратарской, где Фил Фоден принял мяч и поразил цель — 0:1.



Прошло еще три минуты, и Матео Ковачич ударом с подступов к штрафной площади укрепил преимущество "горожан" — 0:2.



Под занавес первого тайма счет стал крупным. Де Брюйне сделал короткую передачу от лицевой линии во вратарскую, а Фоден пробил в касание — 0:3.



Второй тайм начался с того, что Жереми Доку взял инициативу на себя, вошел в штрафную с левого фланга и, не замечая защитников, пробил с рикошетом через руки голкипера — 0:4.



На 57-й минуте Доку сделал передачу в штрафную на Холанда, а тот в касание переправил мяч в ворота — 0:5.



Далее игра замедлилась, но это не уберегло "трактористов" от шестого пропущенного гола. Это Джеймс Макати на 69-й минуте головой замкнул подачу Ковачича — 0:6. На этом обе команды окончательно успокоилась.



"Сити" одержал предельно комфортную победу, сыграв далеко от предела своих возможностей. "Ипсвич" почти не создал реальных угроз воротам Эдерсона.



"Ипсвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче