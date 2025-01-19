"Сити" забил шесть безответных голов "Ипсвичу"

Фил Фоден и Матео Ковачич "Манчестер Сити" одержал свою самую крупную победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Ипсвич" со счетом 0:6.

В стартовый состав "трактористов" вернулся Сэм Морси, заменив Калвина Филлипса, который был вынужден пропустить этот матч из-за условий своей аренды.

У "горожан" произошло четыре перестановки в старте. Доверие тренера было оказано Эдерсону, Рубену Диашу, Илкаю Гюндогану и Жереми Доку.

Гости довольно неторопливо начали матч и первый опасный момент создали на 15-й минуте Эрлинг Холанд вышел один на один по центру, однако голкипер заранее выдвинулся навстречу и заблокировал удар норвежца.

На 27-й минуте "Сити" получил свой второй в матче шанс и им воспользовался. Кевин Де Брюйне с левого края штрафной сделал передачу на подступы к вратарской, где Фил Фоден принял мяч и поразил цель — 0:1.

Прошло еще три минуты, и Матео Ковачич ударом с подступов к штрафной площади укрепил преимущество "горожан" — 0:2.

Под занавес первого тайма счет стал крупным. Де Брюйне сделал короткую передачу от лицевой линии во вратарскую, а Фоден пробил в касание — 0:3.

Второй тайм начался с того, что Жереми Доку взял инициативу на себя, вошел в штрафную с левого фланга и, не замечая защитников, пробил с рикошетом через руки голкипера — 0:4.

На 57-й минуте Доку сделал передачу в штрафную на Холанда, а тот в касание переправил мяч в ворота — 0:5.

Далее игра замедлилась, но это не уберегло "трактористов" от шестого пропущенного гола. Это Джеймс Макати на 69-й минуте головой замкнул подачу Ковачича — 0:6. На этом обе команды окончательно успокоилась.

"Сити" одержал предельно комфортную победу, сыграв далеко от предела своих возможностей. "Ипсвич" почти не создал реальных угроз воротам Эдерсона.

"Ипсвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Ипсвич, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2025 21:25

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 19.01.2025 22:15 # drogba11cool
    Ипсвич 2-0 чипси
    Сити 6-0 Ипсвич

    Чемпионси!

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  2. hachidlo 19.01.2025 22:14 # hachidlo
    Трудно быть всратым мельшотом, когда тебя задеанонил твой единственный друг, который дрочил на твою сеструху. Приходятся нолайферить нонстоп на фупле, пока на улице сургутов -20. Что не сделаешь, лишь бы убежать от суровой, носатой реальности и отчима.

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  3. chelsea88 19.01.2025 21:55 # chelsea88
    Челси уже на 6 месте(((

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  4. thegodfather 19.01.2025 21:43 # thegodfather
    Перед матчем с чупсе вспомнили что они умеют играть в футбол.

    Императоров ничто не сломит!

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  5. areshekk 19.01.2025 21:42 # areshekk
    Я хочу хуй Хохланда, братишечки.

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  6. hachidio 19.01.2025 21:41 # hachidio
    Императрицы, готовьтесь, на этихаде ожидается Верхний Ларс 2.0, где ЗОЛСЕЙ будет в роли меня, а Ситей в роли грузинских пограничников, быть добру!

    З.Ы. Мое кошерное, натренированное очечко готово к жаркой битве, а ваше?

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  7. drogba11cool 19.01.2025 21:37 # drogba11cool
    чипси просто сосите у Сити, вхахахахха

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  8. drogba11cool 19.01.2025 21:36 # drogba11cool
    Сити это лучший клуб Англии!

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  9. brown-ale 19.01.2025 21:36 # brown-ale
    Ман Сити уже на четвертом месте. К весне должны обойти дровосеков и гомосеков.

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