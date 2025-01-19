"Сити" забил шесть безответных голов "Ипсвичу"
"Манчестер Сити" одержал свою самую крупную победу в этом сезоне Премьер-Лиги, разгромив на выезде "Ипсвич" со счетом 0:6.
В стартовый состав "трактористов" вернулся Сэм Морси, заменив Калвина Филлипса, который был вынужден пропустить этот матч из-за условий своей аренды.
У "горожан" произошло четыре перестановки в старте. Доверие тренера было оказано Эдерсону, Рубену Диашу, Илкаю Гюндогану и Жереми Доку.
Гости довольно неторопливо начали матч и первый опасный момент создали на 15-й минуте Эрлинг Холанд вышел один на один по центру, однако голкипер заранее выдвинулся навстречу и заблокировал удар норвежца.
На 27-й минуте "Сити" получил свой второй в матче шанс и им воспользовался. Кевин Де Брюйне с левого края штрафной сделал передачу на подступы к вратарской, где Фил Фоден принял мяч и поразил цель — 0:1.
Прошло еще три минуты, и Матео Ковачич ударом с подступов к штрафной площади укрепил преимущество "горожан" — 0:2.
Под занавес первого тайма счет стал крупным. Де Брюйне сделал короткую передачу от лицевой линии во вратарскую, а Фоден пробил в касание — 0:3.
Второй тайм начался с того, что Жереми Доку взял инициативу на себя, вошел в штрафную с левого фланга и, не замечая защитников, пробил с рикошетом через руки голкипера — 0:4.
На 57-й минуте Доку сделал передачу в штрафную на Холанда, а тот в касание переправил мяч в ворота — 0:5.
Далее игра замедлилась, но это не уберегло "трактористов" от шестого пропущенного гола. Это Джеймс Макати на 69-й минуте головой замкнул подачу Ковачича — 0:6. На этом обе команды окончательно успокоилась.
"Сити" одержал предельно комфортную победу, сыграв далеко от предела своих возможностей. "Ипсвич" почти не создал реальных угроз воротам Эдерсона.
"Ипсвич" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
19.01.2025 21:25
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Последние комментарии:
Ипсвич 2-0 чипси
Сити 6-0 Ипсвич
Чемпионси!
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Трудно быть всратым мельшотом, когда тебя задеанонил твой единственный друг, который дрочил на твою сеструху. Приходятся нолайферить нонстоп на фупле, пока на улице сургутов -20. Что не сделаешь, лишь бы убежать от суровой, носатой реальности и отчима.
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Челси уже на 6 месте(((
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Перед матчем с чупсе вспомнили что они умеют играть в футбол.
Императоров ничто не сломит!
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Я хочу хуй Хохланда, братишечки.
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Императрицы, готовьтесь, на этихаде ожидается Верхний Ларс 2.0, где ЗОЛСЕЙ будет в роли меня, а Ситей в роли грузинских пограничников, быть добру!
З.Ы. Мое кошерное, натренированное очечко готово к жаркой битве, а ваше?
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чипси просто сосите у Сити, вхахахахха
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Сити это лучший клуб Англии!
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Ман Сити уже на четвертом месте. К весне должны обойти дровосеков и гомосеков.
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