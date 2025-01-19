Аморим: "Это худшая команда в истории "Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предположил, что у клуба с "Олд Траффорд" еще никогда не было такой плохой команды, как сейчас.

В воскресенье "Юнайтед" потерпел свое шестое поражение в Премьер-Лиге при Амориме, проиграв дома "Брайтону" со счетом 1:3 и обнаружив себя только на 13-й позиции в таблице.



Аморим сочувствует фанатам "Юнайтед" и понимает, что не оправдывает их ожиданий, но при этом обещает, что продолжит гнуть свою линию.



"Из 10 матчей Премьер-Лиги мы выиграли два. Представьте, каково это для фанатов "Манчестер Юнайтед". Представьте, каково это для меня. Команда получила нового тренера, при котором проигрывает больше, чем при предыдущем. Я всецело осознаю это".



"Как я уже говорил, я не изменюсь, что бы ни случилось. Я знаю, что мы можем преуспеть, но в данный момент нам нужно выжить. Потому что я не наивен, и я знаю, что нам нужно для выживания сейчас".



"Мы являемся, возможно, худшей командой в истории "Манчестер Юнайтед". Я знаю, что вы хотите громких заголовков, но я говорю это, потому что мы должны осознать свое положение и изменить его. Вот вам ваши заголовки", — цитирует Аморима Sky Sports.