Эллиотт принял решение насчет своего будущего

Вингер "Ливерпуля" Харви Эллиотт заявил, что не собирается уходить из клуба в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 21-летнему Эллиотту остро не хватает игровой практики. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот еще ни разу не выпускал Харви в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Недавно в прессе появились слухи, что "Ливерпуль" готов продать Эллиотта за 35-40 миллионов фунтов, однако сам Харви никуда не собирается.



"Ливерпуль" — мой клуб. "Ливерпуль" — моя команда. Я хочу сражаться за свое место, сражаться за свою позицию в команде".



"Все в моих руках. Чтобы достичь этого, мне нужно стараться, мне нужно упорно трудиться и обладать желанием. Я не собираюсь сдаваться. Я собираюсь продолжать сражаться", — цитирует Эллиотта Daily Express.