"Эвертон" нанес поражение "Тоттенхэму"

"Эвертон" одержал свою первую победу после возвращения Дэвида Мойеса, нанеся поражение "Тоттенхэму" со счетом 3:2.

С первых минут у "ирисок" появились Джек О'Брайен и Йеспер Линдстрем, заменив Эшли Янга и Джека Харрисона.



Наставник "шпор" Анге Постекоглу отреагировал на поражение в дерби Северного Лондона, внедрив в стартовый состав Бена Дэвиса и Джеймса Мэддисона, которые заменили Ива Биссума и Доминика Соланке.



На седьмой минуте Линдстрем дальним ударом проверил на бдительность голкипера гостей Антонина Кински. А вот свой второй шанс хозяева не упустили. Доминик Калверт-Левин получил мяч на границе штрафной, ускользнул от трех соперников и поразил ворота — 1:0.



"Тоттенхэм" имел некоторое территориальное преимущество, но "Эвертон", делая ставку на контратаки, выглядел острее.



"Ириски" еще несколько раз напрягли Кински и на 30-й минуте забили второй гол. Достигнув границы штрафной, Илиман Ндиайе заложил финт, оторвался от Раду Дрэгушина и поразил ворота — 2:0.



В остатке первого тайма "шпоры" выглядели жалко и перед самым уходом на перерыв пропустили в третий раз. Это Арчи Грей, пытаясь выбить мяч из своей вратарской, совершил автогол — 3:0.



Во втором тайме гости выглядели совершенно беззубо и лишь на 77-й минуте размочили счет. Подкараулив отскок в штрафной, Деян Кулусевски верхом забросив мяч в ворота, на которые Джордан Пикфорд вернуться не успел — 3:1.



Уже на второй минуте компенсированного времени вышедший на замену Ришарлисон с близкого расстояния замкнул подачу к дальней штанге — 3:2. Для еще одного гола "Тоттенхэму" времени не хватило.



Несмотря на не самый ужасный счет, "Тоттенхэм" был ужасен по игре. Два забитых гола лишь незначительно маскируют то, что "шпоры" демонстрировали в обороне и атаке почти весь матч.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче