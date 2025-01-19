"Юнайтед" снова бит дома "Брайтоном"

"Брайтон" одержал свою третью подряд победу на "Олд Траффорд", на сей раз одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.

Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в четверг в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Харри Магуайр, Диогу Далот и Джошуа Зиркзее появились вместо Лисандро Мартинеса, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда.



В стартовый состав "чаек" вернулись Льюис Данк, Янкуба Минте и Данни Уэлбек.



Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт через четыре минуты после начала. После паса из глубины Каору Митома ворвался в штрафную и покатил на свободного Минте — 0:1.



"Юнайтед" пошел отыгрываться, стал оказывать давление и на 20-й минуте заставил соперника ошибиться в обороне. Карлос Балеба только фолом остановил Зиркзее в штрафной, и Бруну Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 1:1.



Остаток первого тайма был ничем не примечателен, но вторую половину "Брайтон" начал лучше, а Жоао Педро даже забил гол, который был отменен после вмешательства VAR.



И все-таки на 60-й минуте "чайки" снова вышли вперед. Каору Митома на дальней штанге ногой опустил мяч в ворота после передачи Уэлбека — 1:2.



"Юнайтед" никак не отреагировал на гол Митомы и на 76-й минуте был наказан за свою пассивность. Жоржиньо Рюттер воспользовался ошибкой Андре Онана, выпустившего мяч из рук, и поразил пустые ворота — 1:3.



В концовке хозяева атаковали больше для вида, не создав реальных возможностей, чтобы забить.



Ошибка Онана похоронила надежды "Юнайтед" отыграться, хотя никаким "камбэком" на тот момент и не пахло. "Дьяволы" неважно провели первый тайм, но второй просто провалили.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче