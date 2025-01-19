"Юнайтед" снова бит дома "Брайтоном"

Жоржиньо Рюттер "Брайтон" одержал свою третью подряд победу на "Олд Траффорд", на сей раз одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.

Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в четверг в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Харри Магуайр, Диогу Далот и Джошуа Зиркзее появились вместо Лисандро Мартинеса, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда.

В стартовый состав "чаек" вернулись Льюис Данк, Янкуба Минте и Данни Уэлбек.

Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт через четыре минуты после начала. После паса из глубины Каору Митома ворвался в штрафную и покатил на свободного Минте — 0:1.

"Юнайтед" пошел отыгрываться, стал оказывать давление и на 20-й минуте заставил соперника ошибиться в обороне. Карлос Балеба только фолом остановил Зиркзее в штрафной, и Бруну Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 1:1.

Остаток первого тайма был ничем не примечателен, но вторую половину "Брайтон" начал лучше, а Жоао Педро даже забил гол, который был отменен после вмешательства VAR.

И все-таки на 60-й минуте "чайки" снова вышли вперед. Каору Митома на дальней штанге ногой опустил мяч в ворота после передачи Уэлбека — 1:2.

"Юнайтед" никак не отреагировал на гол Митомы и на 76-й минуте был наказан за свою пассивность. Жоржиньо Рюттер воспользовался ошибкой Андре Онана, выпустившего мяч из рук, и поразил пустые ворота — 1:3.

В концовке хозяева атаковали больше для вида, не создав реальных возможностей, чтобы забить.

Ошибка Онана похоронила надежды "Юнайтед" отыграться, хотя никаким "камбэком" на тот момент и не пахло. "Дьяволы" неважно провели первый тайм, но второй просто провалили.

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 19.01.2025 19:23 # hammersmith
    рубен ПОПИЗДИМ - лучий

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  2. zaeba1l 19.01.2025 19:22 # zaeba1l
    Я знал, что это будет аморимально.. Но настолько!!! не предполагал. )

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  3. tigerpool 19.01.2025 19:18 # tigerpool
    Как могли отдать дома этим лохам 2 очка

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  4. imf-tau 19.01.2025 19:18 # imf-tau
    Первая встреча с организованной командой, что играет номером 2 - всос.

    Полузащита опять дырявая - Угарте и Майну на 6 вместе не работают, нападение отсутствует - из 4х игроков играет 2.

    Без трансферов цель на сезон - 40 очков.

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  5. xxa 19.01.2025 19:13 # xxa
    Чайки вдули дыркайтед

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  6. narcot 19.01.2025 19:13 # narcot
    во сколько лет облысел кекстер? наёбыш боряхин уже полысел?



    Российские подростки массово лысеют

    В России зафиксировали рост случаев облысения среди подростков;

    Школьники 15-16 лет всё чаще обращаются к трихологам с выраженными формами алопеции, достигающими второй и третьей степени;

    Как отмечают специалисты, за год число таких пациентов увеличилось в четыре раза;

    У многих подростков залысины появляются на лбу или в виде небольших участков, напоминающих «озеро в лесу»;

    Причины этой проблемы врачи связывают с нарушениями пищевого поведения, последствиями перенесённого коронавируса и постоянным стрессом;

    Восстановление волос обходится недёшево: на лечение придётся потратить от 160 до 190 тысяч рублей.

    Жаль, конечно, этих добряков

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  7. volfovich-ynwa 19.01.2025 19:12 # volfovich-ynwa
    19.01.2025 18:45 #
    thegodfather

    Нап у нас тож норм.

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    Источник: http://fapl.ru/posts/112512/?c=1

    15.01.2025 00:07 #
    bembo

    ДЖЕКСОН ВУХАХАХХА СУКА КАКОЙ ДАЛБАЕБ))))))))
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112426/?c=1

    14.01.2025 23:58 #
    bembo

    ДЖАКСАН, ХУЕСОС, ТЫ СМОТРИШЬ ? ААА, ДЖАКСАН?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112426/?c=1

    14.01.2025 23:15 #
    bembo

    ДЖЕКСОН хуесос ебаный

    3 100% момента опять всрано

    сука, скринте, потом 1-1 будет
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112411/?c=1

    14.01.2025 23:41 #
    bembo

    Джаксан, ХУИЛА ТЫ ЕБАНАЯ, ТЫ ВИДИШЬ счет 1-1 на ТАБЛО?
    это твоя заслуга, хуесосище ты ебаное.
    3 НАХУЙ, 3 НАХУЙ ВСРАТЫХ 100% МОМЕНТА, ТЕРПИЛА ТЫ ЕБАНАЯ!!!!!!!!!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/112426/?c=1

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  8. amorim 19.01.2025 19:11 # amorim
    Верните 7хага!

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  9. sausage 19.01.2025 19:09 # sausage
    Ну чё, пенсы сегодня го на любимое 6 место?)))

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  10. bangladesh 19.01.2025 19:08 # bangladesh
    и печальное зрелище... и стоило так рвать жопу на ничью против ЛФК на заснеженном поле? чтобы так бездарно проиграть своему конкуренту за борьбу в десятке

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  11. sausage 19.01.2025 19:08 # sausage
    Пиздос конечно) Не было норм тренера, да и этот цыган не тренер, по крайней мере для МЮ. И откуда его откопали и почему?

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  12. dexter 19.01.2025 19:08 # dexter
    После перехода в скам 90% игроков деградируют.

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  13. electric 19.01.2025 19:08 # electric
    А ведь манюре реально может пройти очищение чемпионшипом. Смотрим.

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  14. sobchak-ynwa 19.01.2025 19:08 # sobchak-ynwa
    Ебларусскую полторашку ожидаемо смыло с фапла уехехехехе

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  15. insomniac 19.01.2025 19:08 # insomniac
    когда уволят этого физрука?

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  16. mudv 19.01.2025 19:06 # mudv
    Зато играющего ногами?

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  17. electric 19.01.2025 19:06 # electric
    Лемааааааааааааррррссссссссссс!

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  18. mudv 19.01.2025 19:05 # mudv
    Ну и сколько ещё будет смотреть Аморим на Онанана?

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