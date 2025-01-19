"Юнайтед" снова бит дома "Брайтоном"
"Брайтон" одержал свою третью подряд победу на "Олд Траффорд", на сей раз одолев "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:3.
Относительно победы 3:1 над "Саутгемптоном" в четверг в стартовом составе "красных дьяволов" произошло три изменения. Харри Магуайр, Диогу Далот и Джошуа Зиркзее появились вместо Лисандро Мартинеса, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда.
В стартовый состав "чаек" вернулись Льюис Данк, Янкуба Минте и Данни Уэлбек.
Счет в матче на "Олд Траффорд" был открыт через четыре минуты после начала. После паса из глубины Каору Митома ворвался в штрафную и покатил на свободного Минте — 0:1.
"Юнайтед" пошел отыгрываться, стал оказывать давление и на 20-й минуте заставил соперника ошибиться в обороне. Карлос Балеба только фолом остановил Зиркзее в штрафной, и Бруну Фернандеш реализовал назначенный пенальти — 1:1.
Остаток первого тайма был ничем не примечателен, но вторую половину "Брайтон" начал лучше, а Жоао Педро даже забил гол, который был отменен после вмешательства VAR.
И все-таки на 60-й минуте "чайки" снова вышли вперед. Каору Митома на дальней штанге ногой опустил мяч в ворота после передачи Уэлбека — 1:2.
"Юнайтед" никак не отреагировал на гол Митомы и на 76-й минуте был наказан за свою пассивность. Жоржиньо Рюттер воспользовался ошибкой Андре Онана, выпустившего мяч из рук, и поразил пустые ворота — 1:3.
В концовке хозяева атаковали больше для вида, не создав реальных возможностей, чтобы забить.
Ошибка Онана похоронила надежды "Юнайтед" отыграться, хотя никаким "камбэком" на тот момент и не пахло. "Дьяволы" неважно провели первый тайм, но второй просто провалили.
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче
19.01.2025 19:00
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Последние комментарии:
рубен ПОПИЗДИМ - лучий
(ответить)
Я знал, что это будет аморимально.. Но настолько!!! не предполагал. )
(ответить)
Как могли отдать дома этим лохам 2 очка
(ответить)
Первая встреча с организованной командой, что играет номером 2 - всос.
Полузащита опять дырявая - Угарте и Майну на 6 вместе не работают, нападение отсутствует - из 4х игроков играет 2.
Без трансферов цель на сезон - 40 очков.
(ответить)
Чайки вдули дыркайтед
(ответить)
во сколько лет облысел кекстер? наёбыш боряхин уже полысел?
Российские подростки массово лысеют
В России зафиксировали рост случаев облысения среди подростков;
Школьники 15-16 лет всё чаще обращаются к трихологам с выраженными формами алопеции, достигающими второй и третьей степени;
Как отмечают специалисты, за год число таких пациентов увеличилось в четыре раза;
У многих подростков залысины появляются на лбу или в виде небольших участков, напоминающих «озеро в лесу»;
Причины этой проблемы врачи связывают с нарушениями пищевого поведения, последствиями перенесённого коронавируса и постоянным стрессом;
Восстановление волос обходится недёшево: на лечение придётся потратить от 160 до 190 тысяч рублей.
Жаль, конечно, этих добряков
(ответить)
19.01.2025 18:45 #
thegodfather
Нап у нас тож норм.
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Источник: http://fapl.ru/posts/112512/?c=1
15.01.2025 00:07 #
bembo
ДЖЕКСОН ВУХАХАХХА СУКА КАКОЙ ДАЛБАЕБ))))))))
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Источник: http://fapl.ru/posts/112426/?c=1
14.01.2025 23:58 #
bembo
ДЖАКСАН, ХУЕСОС, ТЫ СМОТРИШЬ ? ААА, ДЖАКСАН?
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Источник: http://fapl.ru/posts/112426/?c=1
14.01.2025 23:15 #
bembo
ДЖЕКСОН хуесос ебаный
3 100% момента опять всрано
сука, скринте, потом 1-1 будет
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Источник: http://fapl.ru/posts/112411/?c=1
14.01.2025 23:41 #
bembo
Джаксан, ХУИЛА ТЫ ЕБАНАЯ, ТЫ ВИДИШЬ счет 1-1 на ТАБЛО?
это твоя заслуга, хуесосище ты ебаное.
3 НАХУЙ, 3 НАХУЙ ВСРАТЫХ 100% МОМЕНТА, ТЕРПИЛА ТЫ ЕБАНАЯ!!!!!!!!!
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Источник: http://fapl.ru/posts/112426/?c=1
(ответить)
Верните 7хага!
(ответить)
Ну чё, пенсы сегодня го на любимое 6 место?)))
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и печальное зрелище... и стоило так рвать жопу на ничью против ЛФК на заснеженном поле? чтобы так бездарно проиграть своему конкуренту за борьбу в десятке
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Пиздос конечно) Не было норм тренера, да и этот цыган не тренер, по крайней мере для МЮ. И откуда его откопали и почему?
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После перехода в скам 90% игроков деградируют.
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А ведь манюре реально может пройти очищение чемпионшипом. Смотрим.
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Ебларусскую полторашку ожидаемо смыло с фапла уехехехехе
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когда уволят этого физрука?
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Зато играющего ногами?
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Лемааааааааааааррррссссссссссс!
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Ну и сколько ещё будет смотреть Аморим на Онанана?
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