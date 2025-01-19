Гвардиола признался, что не мог поверить в новый контракт Холанда на 10 лет

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что сперва не поверил, когда узнал о новом контракте нападающего Эрлинга Холанда до 2034 года.

На этой неделе Холанд заключил с "Сити" новый контракт на девять с половиной лет, и Гвардиола считает это важным событием как для клуба, так и для всей Премьер-Лиги.



"Когда Ферран (Сориано, исполнительный директор) сказал мне, я ответил: "Прости, можешь повторить?!" Потому что я не мог поверить в это. Этого прежде никогда не происходило".



"Я не думаю, что кто-либо подталкивал другого к этому. Думаю, обе стороны хотели этого".



"Это отличная новость для клуба, я надеюсь и ожидаю, что он счастлив, иначе он бы так не поступил. Это действительно важно, что в следующие 10 лет клуб будет обладать этим невероятным талантом, уникальным игроком и нападающим".



"Я очень доволен — особенно потому, что он сделал это в непростой момент для нас в плане результатов. Это означает, что он обладает большой верой в каждого в этом клубе".



"Я не знаю, что случится, но он понимает, что через 10 лет у него будет другой тренерский штаб и другие партнеры по команде. И раз он подписал новый контракт, значит он видит "Сити" в Премьер-Лиге, он видит потенциал претендовать на высшие цели много, много лет".



"Думаю, тот факт, что он любит играть в Премьер-Лиге, является большим комплиментом Премьер-Лиге, всей организации и каждому здесь. Он хочет играть за этот клуб по многим причинам — здесь невероятные клубы, невероятные команды, и каждый день становится только лучше, вот и все", — сообщил Гвардиола Sky Sports.