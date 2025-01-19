"Наполи" не будет покупать Гарначо

Итальянский "Наполи" отказался от дальнейшей борьбы за вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо.

Ранее на этой неделе "Юнайтед" отклонил предложение "Наполи" в 40 миллионов фунтов по Гарначо, оценив Алехандро в 60 млн. фунтов.



"Наполи" определил Гарначо своей приоритетной целью на замену Хвиче Кварацхелии, проданному в ПСЖ, однако клуб Серии А не собирается переплачивать за Алехандро.



Как сообщает Daily Mirror, теперь "Наполи" переключился с 20-летнего аргентинца на Райана Шерки из "Лиона", который находится в сложном финансовом положении и нуждается в продажах.