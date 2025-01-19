"Реал Бетис" лидирует в борьбе за Антони

Испанский "Реал Бетис" лидирует в борьбе за вингера "Манчестер Юнайтед" Антони.

Будучи вторым самым дорогим приобретением в истории "Юнайтед", Антони забил только 12 голов после своего перехода из "Аякса" за 86 миллионов фунтов в августе 2022.



В этом сезоне Антони принял участие только в 13 из 32 матчей "Юнайтед" с учетом всех соревнований, и главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим готов отпустить 24-летнего бразильца за регулярной игровой практикой.



Как сообщает BBC, наиболее вероятным направлением для Антони является "Реал Бетис", который готов арендовать игрока на вторую половину сезона.



На "Олд Траффорд" понимают, что, куда бы ни отправился Антони, им придется субсидировать часть зарплаты вингера.