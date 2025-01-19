Мареска: "Игроки "Челси" — не дети"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что его команда не является детьми.

В данный момент "Челси" не знает побед в Премьер-Лиги с 15 декабря, откатившись за пределы топ-4.



Мареска всегда говорил, что его команда не готова к борьбе за титул, даже до этого спада, и сейчас Энцо хочет, чтобы "синие" собрались и преодолели трудности.



"Они — не дети. Большинству из них по 20 с чем-то лет. Они должны справляться с трудностями. Такого рода моменты бывают у всех клубов, не только у нас. Такого рода моменты были у всех, за исключением "Ливерпуля".



"Просто дело в том, как ты совладаешь с этим моментом. Ты должен постараться отреагировать и снова начать выигрывать матчи".



"Это новая ситуация для них, они переживают ее сейчас, и когда это случится в следующий раз, они смогут преодолеть это лучше", — цитирует Мареску The Independent.