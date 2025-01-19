Гвардиола назвал негативный эффект от нового контракта Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что новый контракт Эрлинга Холанда больше не позволит клубу приглашать нападающих топ-уровня.

На этой неделе "Сити" объявил, что Холанд заключил с клубом новый контракт — сразу на девять с половиной лет.



Гвардиола ожидает, что теперь другие нападающие топ-уровня не захотят переходить в "Сити", где им будет уготована роль дублера Эрлинга.



"Большие нападающие не будут переходить сюда, чтобы становиться заменой для Эрлинга, поэтому нам придется находить молодых, кто согласится на эту роль".



"Либо это будут другие игроки — вроде Оскара (Бобба), Макати, Фила (Фодена). И, возможно, без Эрлинга мы будем играть по-другому, с "ложной девяткой", с другими движениями игроков. Мы будем искать решения".



"Мы не сможем подписать нападающего топ-уровня вроде Мбаппе, потому что обычно мы играем лишь с одним нападающим".



"Но, конечно, у нас есть альтернативы на случай, если Эрлинг не может играть. У нас есть другие варианты", — цитирует Гвардиолу The Independent.