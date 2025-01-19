"Борнмут" не хочет продавать Керкеза в январе

"Борнмут" не хочет продавать левого защитника Милоша Керкеза в зимнее трансферное окно.

Керкез заслужил репутацию одного из лучших игроков Премьер-Лиги на своей позиции после перехода из АЗ в июле 2023.



Своей игрой Керкез, чей гол упрочил победу "Борнмута" в гостях у "Ньюкасла" накануне (1:4), привлек внимание грандов вроде "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед".



По слухам, сам Керкез отдает предпочтение "Ливерпулю", где с этого сезона спортивным директором трудится Ричард Хьюз, который и привел его в "Борнмут".



Тем не менее, "Борнмут" не собирается продавать 21-летнего венгра посреди сезона, даже несмотря на то, что ранее в январе приобрел левого защитника Хулио Солера из "Лануса" за 11.5 млн. фунтов.



"Борнмут" настроен квалифицироваться в еврокубки на будущий сезон, поэтому не будет ослаблять свой состав на полпути, сообщает talkSPORT.