Артета "очень обеспокоен" травмой Салиба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что "очень обеспокоен" травмой своего защитника Вильяма Салиба.

Получив мышечную травмы в дерби против "Тоттенхэма" посреди недели, Салиба пропустил матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне (2:2).



В лазарете "Арсенала" уже находятся защитники Бен Уайт, Такехиро Томиясу и Риккардо Калафьори, поэтому Артета не хотел бы лишиться еще и Салиба.



"Нет, я пока не знаю, насколько серьезна его травма. Думаю, завтра у нас будет больше информации, мы проведем еще один тест на нем и будем понимать лучше".



"Обеспокоен ли я? Да, особенно с учетом количества игроков в нашем составе и на скамейке. Очень обеспокоен", — цитирует Артету Evening Standard.