МЮ задумывается о покупке Аит-Нури

Райан Аит-Нури "Манчестер Юнайтед" обратил свое внимание на левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

По информации The Independent, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим сделал укрепление левого фланга обороны приоритетом своего клуба на зимнее трансферное окно.

В идеале "Юнайтед" хотел бы заполучить Нуну Мендеша, однако тот не спешит покидать ПСЖ и вдобавок оценивается своим клубом в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), что для "красных дьяволов" чересчур.

Более реалистичной целью для "Юнайтед" среди левых защитников является Аит-Нури, который способен сыграть и вингбека, как нравится Амориму.

Еще одним преимуществом Аит-Нури является опыт выступлений в Премьер-Лиге, поэтому 23-летнему игроку сборной Алжира не потребовалось бы время на адаптацию.

Также "Юнайтед" сохраняет интерес к партнеру Аит-Нури по "Вулверхэмптону" в лице Матеуса Куньи, однако "волки" не собираются отпускать бразильского нападающего в январе.


Метки Аит-Нури, Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2025 10:00

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