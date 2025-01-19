МЮ задумывается о покупке Аит-Нури

"Манчестер Юнайтед" обратил свое внимание на левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

По информации The Independent, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим сделал укрепление левого фланга обороны приоритетом своего клуба на зимнее трансферное окно.



В идеале "Юнайтед" хотел бы заполучить Нуну Мендеша, однако тот не спешит покидать ПСЖ и вдобавок оценивается своим клубом в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), что для "красных дьяволов" чересчур.



Более реалистичной целью для "Юнайтед" среди левых защитников является Аит-Нури, который способен сыграть и вингбека, как нравится Амориму.



Еще одним преимуществом Аит-Нури является опыт выступлений в Премьер-Лиге, поэтому 23-летнему игроку сборной Алжира не потребовалось бы время на адаптацию.



Также "Юнайтед" сохраняет интерес к партнеру Аит-Нури по "Вулверхэмптону" в лице Матеуса Куньи, однако "волки" не собираются отпускать бразильского нападающего в январе.