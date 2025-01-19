Франк: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что сейчас "Ливерпулю" нет равных не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире.

Накануне "Брентфорд" по-настоящему дал бой "Ливерпулю", который вырвал победу только благодаря дублю вышедшего на замену Дарвина Нуньеса в компенсированное время (0:2).



Однако Франк не расстраивается из-за потерянного очка. Томас доволен, как "пчелы" противостояли столь грозному сопернику.



"Это была хорошая игра против великолепной команды "Ливерпуля", которая, как я думаю, является лучшей командой в Премьер-Лиге и лучшей командой в мире".



"Они уровнем выше, чем "Арсенал и "Сити", в плане игровых фаз, и они исключительно хороши. Мы хорошо потрудились, мы хорошо сражались", — цитирует Франка The Independent.