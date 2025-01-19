Франк: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк считает, что сейчас "Ливерпулю" нет равных не только в Премьер-Лиге, но и во всем мире.
Накануне "Брентфорд" по-настоящему дал бой "Ливерпулю", который вырвал победу только благодаря дублю вышедшего на замену Дарвина Нуньеса в компенсированное время (0:2).
Однако Франк не расстраивается из-за потерянного очка. Томас доволен, как "пчелы" противостояли столь грозному сопернику.
"Это была хорошая игра против великолепной команды "Ливерпуля", которая, как я думаю, является лучшей командой в Премьер-Лиге и лучшей командой в мире".
"Они уровнем выше, чем "Арсенал и "Сити", в плане игровых фаз, и они исключительно хороши. Мы хорошо потрудились, мы хорошо сражались", — цитирует Франка The Independent.
19.01.2025 09:00
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Последние комментарии:
Смотрел матч: сасайлах ниочём, мелкий кудрявый вообще кусок калла, Ван Дейк медленный, колбаса играла не топово
А вот Брентфорд команда-неудачник или же Томас франк !?
Так неплохо играли и всё равно проиграли. Но я не опечален по этому поводу, ставка то зашла
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Он давний поклонник Ливерпуля
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