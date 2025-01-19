Ибрагимович подтвердил интерес "Милана" к Уолкеру
Советник "Милана" Златан Ибрагимович подтвердил интерес своего клуба к капитану "Манчестер Сити" Кайлу Уолкеру.
Ранее в январе Уолкер попросил "Сити" отпустить его из клуба, несмотря на то, что от контракта защитника сборной Англии остается еще 18 месяцев.
И хотя Уолкеру уже 34 года, Ибрагимович считает, что такой игрок пригодился бы "Милану".
"Когда кто-нибудь вроде него доступен на рынке, это вызывает большой интерес. Это не противоречит нашему видению, потому что он силен, он лидер, он доминирует в раздевалке. Сейчас мы проверяем, возможно ли это", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.
19.01.2025 08:00
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