Ибрагимович подтвердил интерес "Милана" к Уолкеру

Советник "Милана" Златан Ибрагимович подтвердил интерес своего клуба к капитану "Манчестер Сити" Кайлу Уолкеру.

Ранее в январе Уолкер попросил "Сити" отпустить его из клуба, несмотря на то, что от контракта защитника сборной Англии остается еще 18 месяцев.



И хотя Уолкеру уже 34 года, Ибрагимович считает, что такой игрок пригодился бы "Милану".



"Когда кто-нибудь вроде него доступен на рынке, это вызывает большой интерес. Это не противоречит нашему видению, потому что он силен, он лидер, он доминирует в раздевалке. Сейчас мы проверяем, возможно ли это", — цитирует Ибрагимовича Daily Mail.