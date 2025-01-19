Артета: "Мы ограничены в выборе игроков"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что испытывает острый дефицит доступных игроков.

В субботу против "Астон Виллы" Рахим Стерлинг стал единственным игроком, которого Артета выпустил на замену. У Микеля не нашлось никого другого на скамейке, чтобы усилить атакующую игру.



После ничьей 2:2 Артета выразил восхищение тем, как играет его команда, несмотря на усталость, и недвусмысленно намекнул, что рассчитывает на усиление.



"Если смотреть на игру, то я не знаю, как много команд в лиге играет на этом уровне. Но если посмотреть на скамейку, то можно сказать, что мы очень ограничены в выборе".



"Ливерпулю" удалось вырвать победу (против "Брентфорда") — они произвели замены, и замены повлияли на игру. Им удалось изменить течение матча".



"В нашем случае — наоборот. Мы очень быстро пропустили два гола, и я чувствовал опасность того, что мы сбавим обороты, потому что физически мы были истощены".



"Но внезапно команда нашла еще одну передачу и заперла "Астон Виллу" в ее штрафной, пробуя снова и снова найти гол, который нам в итоге не удалось забить", — цитирует Артету The Independent.