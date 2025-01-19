22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 19 января, четырьмя поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — ТОТТЕНХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Эвертон" проиграл все три последних матча Премьер-Лиги, не забив ни одного гола. Серия "Тоттенхэма" без побед в чемпионате достигла пяти поединков (1 ничья, 4 поражения). "Ириски" выиграли только одну из 24 последних встреч со "шпорами" в Премьер-Лиге — 0:1 на выезде в сентябре 2020 (11 ничьих, 12 поражений).
Впервые за три месяца за "Эвертон" может сыграть Джеймс Гарнер. Дуайт Макнил все еще отсутствует, как и Шеймус Коулмен, Тим Айрогбунам и Юссеф Шермити.
У "Тоттенхэма" под вопросом Ив Биссума и Бреннан Джонсон. Бен Дэвис залечил заднюю поверхность бедра.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Манчестер Юнайтед" пропускал в каждом из 11 последних матчей во всех соревнованиях. "Брайтон" не знал побед восемь поединков Премьер-Лиги кряду, пока не одолел "Ипсвич" в минувший четверг (6 ничьих, 2 поражения). "Чайки" выиграли оба последних выезда к "красным дьяволам" в чемпионате.
После матча дисквалификации возвращается защитник "Юнайтед" Диогу Далот. Харри Магуайр решил свои проблемы со здоровьем. Люк Шоу и Мейсон Маунт продолжают лечиться.
"Брайтон" по-прежнему лишен Ферди Кадиоглу и Джеймса Милнера.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — САУТГЕМПТОН 17:00
"Ноттингем Форест" открывал счет в 17 из 21 матча в этом сезоне Премьер-Лиги, причем девять раз это делал Крис Вуд. "Саутгемптон" не знает побед на выезде в высшем дивизионе уже 18 поединков кряду. "Лесники" потерпели только одно поражение в 12 последних встречах со "святыми" в Премьер-Лиге — 1:3 дома в апреле 1997 (8 побед. 3 ничьих).
Единственной подтвержденной потерей "Форест" является Ибраим Сангаре. Данило вернулся в строй после травмы лодыжки.
"Саутгемптон" устроит фитнес-тест для Тайлера Диблинга. Джек Стивенс и Росс Стюарт по-прежнему травмированы.
ИПСВИЧ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 17:00
"Ипсвич" проиграл четыре из пяти последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Сити" лишь дважды сохранил свои ворота на замке в 12 последних поединках чемпионата. "Трактористы" потерпели только одно поражение в 28 последних домашних встречах с "горожанами" в английских лигах (20 побед, 7 ничьих).
Полузащитник Калвин Филлипс не сыграет за "Сити" из-за условий своей аренды. Джейден Филоджин готов дебютировать за свой клуб. Аксель Туанзебе, Конор Чаплин и Сэмми Смодич остаются в лазарете.
К тренировкам с "Сити" вернулись Рубен Диаш и Оскар Бобб, но играть пока не готовы. Кайл Уолкер готовится к смене клуба. Джон Стоунс восстанавливается после травмы.
19.01.2025 06:00
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