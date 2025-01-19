Уоткинс не уверен, что гол Хаверца был отменен справедливо

VAR Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что не уверен насчет решения отменить гол нападающего "Арсенала" Кая Хаверца в ворота его команды.

На 87-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Хаверц подправил мяч в чужие ворота после удара Микеля Мерино. Однако радость домашней команды была прервана вердиктом системы VAR, которая обнаружила игру рукой у Кая.

В результате "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2, и Уоткинс вынужден признать, что его команде повезло.

"Посмотрев повтор, я не уверен. Думаю, нам повезло с этим решением. Если бы это решение было принято против нас, я был бы расстроен. Я не уверен, учитывая ракурс, но для этого есть VAR", — цитирует Уоткинса Daily Mail.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Премьер-Лига, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. superperez101 19.01.2025 00:37 # superperez101
    всегда какое-то если
    спорные моменты
    выигрывать надо чисто, чтоб не доебались

    (ответить)

  2. nufclub 19.01.2025 00:20 # nufclub
    Что тут судить, дайте другую точку обзора!

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