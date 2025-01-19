Уоткинс не уверен, что гол Хаверца был отменен справедливо
Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что не уверен насчет решения отменить гол нападающего "Арсенала" Кая Хаверца в ворота его команды.
На 87-й минуте субботнего матча Премьер-Лиги на "Эмирейтс" Хаверц подправил мяч в чужие ворота после удара Микеля Мерино. Однако радость домашней команды была прервана вердиктом системы VAR, которая обнаружила игру рукой у Кая.
В результате "Арсенал" был вынужден довольствоваться ничьей 2:2, и Уоткинс вынужден признать, что его команде повезло.
"Посмотрев повтор, я не уверен. Думаю, нам повезло с этим решением. Если бы это решение было принято против нас, я был бы расстроен. Я не уверен, учитывая ракурс, но для этого есть VAR", — цитирует Уоткинса Daily Mail.
19.01.2025 00:05
Просмотров: 678
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
всегда какое-то если
спорные моменты
выигрывать надо чисто, чтоб не доебались
(ответить)
Что тут судить, дайте другую точку обзора!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий