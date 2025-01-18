Слот: "Нуньес проводит хороший сезон"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот похвалил своего нападающего Дарвина Нуньеса после дубля против "Брентфорда".

Нуньес лишь семь раз выходил в стартовом составе "Ливерпуля" в этом сезоне Премьер-Лиги, против "Брентфорда" в субботу вновь появившись только на замену.



Однако отведенного времени Нуньесу хватило, чтобы забить два гола и принести "красным" победу со счетом 0:2.



Несмотря на слухи о том, что "Ливерпуль" может продать Нуньеса, Слот доволен Нуньесом и тем, какой сезон проводит Дарвин.



"Думаю, он проводит хороший сезон, и он забивает голы. Он очень упорно трудится на команду, и он ассистирует. У него в конкурентах есть очень хорошие игроки, и поэтому он не выходит на поле каждый день. Я очень им доволен из-за его игры".



"Первый гол случился после затяжного розыгрыша, а второй — после контратаки. Он может забивать голы, когда соперник обороняется глубоко, потому что он является нападающим, а также он угрожает воротам при фланговых передачах", — цитирует Слота The Independent.