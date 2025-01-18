"Арсенал" упустил победу против "Виллы", ведя в два гола
"Арсенал" упустил преимущество в два гола и был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 против "Астон Виллы", позволив "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги.
По сравнению с дерби Северного Лондона стартовый состав "канониров" недосчитался Вильяма Салиба и Рахима Стерлинга, вместо которых вышли Микель Мерино и Габриэль Мартинелли.
У "вилланов" с первых минут появился Ян Матсен, заменив Люку Диня. Новичок Дониэлл Мален был назван среди запасных.
"Арсенал" резво начал и впервые заставил своего бывшего голкипера Эмилиано Мартинеса вступить в игру на третьей минуте, когда Мартинелли на дальней штанге замыкал подачу Деклана Райса, однако страж ворот "Виллы" сыграл надежно.
Также хозяева принялись угрожать сопернику стандартными положениями, но на 13-й минуте гости слегка охладили этот пыл с помощью отраженного Давидом Райей удара Матсена.
Тем не менее, "канониры" продолжали играть первым номером и на 35-й минуте открыли счет. Леандро Троссард выполнил подачу с левого края штрафной к воротам, где результативно сыграл Мартинелли — 1:0. Мартинес вытащил мяч, но тот уже пересек линию.
Второй тайм "Арсенал" тоже начал довольно бодро и на 55-й минуте укрепил свое преимущество в счете. Это Кай Хаверц ногой замкнул прострел Троссарда — 2:0.
Прошло пять минут, и "Вилла" внезапно отыграла один гол. Динь классно навесил с левого фланга, а Юри Тилеманс опередил Мерино и головой поразил ворота — 2:1.
Почти сразу Тилеманс мог оформить дубль, однако его обводящий удар лишь задел штангу.
На 68-й минуте гости все-таки сделали счет равным. Мэтти Кэш со своего фланга выполнил заброс во вратарскую, а там Олли Уоткинс пробил ногой под перекладину — 2:2.
На победу "Вилла" уже замахнуться не посмела, сосредоточившись на удержании ничейного счета. Получалось неплохо, потому что "Арсенал" атаковал беззубо.
На 87-й минуте Хаверц подправил мяч в ворота после удара Мерино с отскоком от газона, однако после вмешательства VAR гол был отменен из-за игры рукой у Кая.
В концовке у хозяева было еще два верных момента, но Мерино попал в штангу, а Троссард промахнулся сам.
"Арсенал" слишком легко разбазарил преимущество в два гола, из-за чего получил чрезвычайно напряженную концовку матча и в итоге недосчитался двух очков.
"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче
18.01.2025 22:30
Просмотров: 1614
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Логика залупульцев: "середняки могут бороться за чемпионство и отбирать очки у сильнейших = сильный чемпионат". Ну, смотря на команду, которая сейчас идёт на первом месте, всё логично.
(ответить)
18.01.2025 22:54 #
gidro-met
В мощности крепких орешков)
Тренеры и даже длина и качество скамьи у середняков впечатляет. Уже одними деньгами в четверку не попасть
Источник: http://fapl.ru/posts/112509/?c=1
Форест: после 22-х матчей только 13 игроков выходили в старте в 10 или более матчей, остальные даже и в 5 не выходили (Уорд-Прайс, ближайший запасной, меньше 500 минут отыграл).
Борнмут: после 22-х матчей только 13 игроков выходили в старте в 10 или более матчей
Это те самые длинные и качественные скамейки, которые пытаются проехать весь чемпионат на одном составе? Это сильный чемпионат?
(ответить)
https://youtu.be/mJwehkhJ378?si=-HU3DEySsMmRr4IB
(ответить)
Скамейка Арсенала. Артета с этим составом превозмогает. Просто превозмогает...
32 Нето Мурара Вратарь
3 Тирни Киран Защитник
15 Кивёр Якуб Защитник
17 Зинченко Александр Защитник
47 Какурри Мальдини Защитник
20 Жоржиньо Полузащитник
30 Стерлинг Рахим Нападающий
46 Исмил Кабия Нападающий
37 Батлер-Ойедеджи Натан Нападающий
(ответить)
Так держать Арсенал! Команда на правильном пути.
(ответить)
арса фан тв сегодня опять в огне!
(ответить)
У Ливерпуля сильнейший состав , раз он везде на первом. Что там за монстры такие недооценённые бегают !?!
(ответить)
Астон Вилла выше Ман Сити, обыгрывала в сухую Баварию в Лч.
Так что результат по традиции закономерен
(ответить)
Наверное я начну считать очки от МС.
(ответить)
Наверно, никогда не было ещё настолько слабого чемпионата.
(ответить)
Ливер с чемпионством, заслужили.
(ответить)
Уже год наверно не смотрю матчи Арса, всё жду когда уйдет доминатор хренов и придет нормальный тренер
(ответить)
Хаверц бестолковый, даже от Крауча больше пользы было
(ответить)
Игра то есть у гунеров, вот только потуги напрасны, столько сил потратили и всего лишь ничья.
(ответить)
Arteta out!
(ответить)
Арс конечно дико невезучий клуб, так играть, громить по всем статьям и в итоге ничейку скатать...
(ответить)
Агент сперма и ослик иа делают дело.
Но где же агент жорж!?
(ответить)
Ощущается конечно как два поражения, но с учётом что это самый неудобный соперник Арсенала за последние 6 лет и обилие травм - сойдёт
Салиба в защите конечно на порядок выше всех остальных не то что в Арсенала, но и в лиге..
(ответить)
сосать
просто сосать
(ответить)
С 2-0 на 2-2!? Чемпионский характер
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий