"Арсенал" упустил победу против "Виллы", ведя в два гола

Олли Уоткинс "Арсенал" упустил преимущество в два гола и был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 против "Астон Виллы", позволив "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги.

По сравнению с дерби Северного Лондона стартовый состав "канониров" недосчитался Вильяма Салиба и Рахима Стерлинга, вместо которых вышли Микель Мерино и Габриэль Мартинелли.

У "вилланов" с первых минут появился Ян Матсен, заменив Люку Диня. Новичок Дониэлл Мален был назван среди запасных.

"Арсенал" резво начал и впервые заставил своего бывшего голкипера Эмилиано Мартинеса вступить в игру на третьей минуте, когда Мартинелли на дальней штанге замыкал подачу Деклана Райса, однако страж ворот "Виллы" сыграл надежно.

Также хозяева принялись угрожать сопернику стандартными положениями, но на 13-й минуте гости слегка охладили этот пыл с помощью отраженного Давидом Райей удара Матсена.

Тем не менее, "канониры" продолжали играть первым номером и на 35-й минуте открыли счет. Леандро Троссард выполнил подачу с левого края штрафной к воротам, где результативно сыграл Мартинелли — 1:0. Мартинес вытащил мяч, но тот уже пересек линию.

Второй тайм "Арсенал" тоже начал довольно бодро и на 55-й минуте укрепил свое преимущество в счете. Это Кай Хаверц ногой замкнул прострел Троссарда — 2:0.

Прошло пять минут, и "Вилла" внезапно отыграла один гол. Динь классно навесил с левого фланга, а Юри Тилеманс опередил Мерино и головой поразил ворота — 2:1.

Почти сразу Тилеманс мог оформить дубль, однако его обводящий удар лишь задел штангу.

На 68-й минуте гости все-таки сделали счет равным. Мэтти Кэш со своего фланга выполнил заброс во вратарскую, а там Олли Уоткинс пробил ногой под перекладину — 2:2.

На победу "Вилла" уже замахнуться не посмела, сосредоточившись на удержании ничейного счета. Получалось неплохо, потому что "Арсенал" атаковал беззубо.

На 87-й минуте Хаверц подправил мяч в ворота после удара Мерино с отскоком от газона, однако после вмешательства VAR гол был отменен из-за игры рукой у Кая.

В концовке у хозяева было еще два верных момента, но Мерино попал в штангу, а Троссард промахнулся сам.

"Арсенал" слишком легко разбазарил преимущество в два гола, из-за чего получил чрезвычайно напряженную концовку матча и в итоге недосчитался двух очков.

"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 22:30

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 18.01.2025 23:22 # hachidlo
    Логика залупульцев: "середняки могут бороться за чемпионство и отбирать очки у сильнейших = сильный чемпионат". Ну, смотря на команду, которая сейчас идёт на первом месте, всё логично.

    (ответить)

  2. hachidlo 18.01.2025 23:10 # hachidlo
    18.01.2025 22:54 #
    gidro-met

    В мощности крепких орешков)
    Тренеры и даже длина и качество скамьи у середняков впечатляет. Уже одними деньгами в четверку не попасть

    Источник: http://fapl.ru/posts/112509/?c=1

    Форест: после 22-х матчей только 13 игроков выходили в старте в 10 или более матчей, остальные даже и в 5 не выходили (Уорд-Прайс, ближайший запасной, меньше 500 минут отыграл).
    Борнмут: после 22-х матчей только 13 игроков выходили в старте в 10 или более матчей

    Это те самые длинные и качественные скамейки, которые пытаются проехать весь чемпионат на одном составе? Это сильный чемпионат?

    (ответить)

  3. division 18.01.2025 23:07 # division
    https://youtu.be/mJwehkhJ378?si=-HU3DEySsMmRr4IB

    (ответить)

  4. redwhitegun 18.01.2025 23:02 # redwhitegun
    Скамейка Арсенала. Артета с этим составом превозмогает. Просто превозмогает...

    32 Нето Мурара Вратарь
    3 Тирни Киран Защитник
    15 Кивёр Якуб Защитник
    17 Зинченко Александр Защитник
    47 Какурри Мальдини Защитник
    20 Жоржиньо Полузащитник
    30 Стерлинг Рахим Нападающий
    46 Исмил Кабия Нападающий
    37 Батлер-Ойедеджи Натан Нападающий

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  5. dexter 18.01.2025 22:55 # dexter
    Так держать Арсенал! Команда на правильном пути.

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  6. bembo 18.01.2025 22:54 # bembo
    арса фан тв сегодня опять в огне!

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  7. gidro-met 18.01.2025 22:51 # gidro-met
    У Ливерпуля сильнейший состав , раз он везде на первом. Что там за монстры такие недооценённые бегают !?!

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  8. gidro-met 18.01.2025 22:47 # gidro-met
    Астон Вилла выше Ман Сити, обыгрывала в сухую Баварию в Лч.

    Так что результат по традиции закономерен

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  9. girasimus 18.01.2025 22:46 # girasimus
    Наверное я начну считать очки от МС.

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  10. hachidlo 18.01.2025 22:45 # hachidlo
    Наверно, никогда не было ещё настолько слабого чемпионата.

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  11. madchester 18.01.2025 22:44 # madchester
    Ливер с чемпионством, заслужили.

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  12. aaaars 18.01.2025 22:44 # aaaars
    Уже год наверно не смотрю матчи Арса, всё жду когда уйдет доминатор хренов и придет нормальный тренер

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  13. ganinilyha 18.01.2025 22:43 # ganinilyha
    Хаверц бестолковый, даже от Крауча больше пользы было

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  14. girasimus 18.01.2025 22:43 # girasimus
    Игра то есть у гунеров, вот только потуги напрасны, столько сил потратили и всего лишь ничья.

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  15. brown-ale 18.01.2025 22:40 # brown-ale
    Arteta out!

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  16. soloviev 18.01.2025 22:40 # soloviev
    Арс конечно дико невезучий клуб, так играть, громить по всем статьям и в итоге ничейку скатать...

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  17. thegodfather 18.01.2025 22:39 # thegodfather
    Агент сперма и ослик иа делают дело.
    Но где же агент жорж!?

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  18. gameboy 18.01.2025 22:38 # gameboy
    Ощущается конечно как два поражения, но с учётом что это самый неудобный соперник Арсенала за последние 6 лет и обилие травм - сойдёт

    Салиба в защите конечно на порядок выше всех остальных не то что в Арсенала, но и в лиге..

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  19. b84 18.01.2025 22:38 # b84
    сосать
    просто сосать

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  20. thegodfather 18.01.2025 22:37 # thegodfather
    С 2-0 на 2-2!? Чемпионский характер

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