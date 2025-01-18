"Арсенал" упустил победу против "Виллы", ведя в два гола

"Арсенал" упустил преимущество в два гола и был вынужден довольствоваться ничьей 2:2 против "Астон Виллы", позволив "Ливерпулю" увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги.

По сравнению с дерби Северного Лондона стартовый состав "канониров" недосчитался Вильяма Салиба и Рахима Стерлинга, вместо которых вышли Микель Мерино и Габриэль Мартинелли.



У "вилланов" с первых минут появился Ян Матсен, заменив Люку Диня. Новичок Дониэлл Мален был назван среди запасных.



"Арсенал" резво начал и впервые заставил своего бывшего голкипера Эмилиано Мартинеса вступить в игру на третьей минуте, когда Мартинелли на дальней штанге замыкал подачу Деклана Райса, однако страж ворот "Виллы" сыграл надежно.



Также хозяева принялись угрожать сопернику стандартными положениями, но на 13-й минуте гости слегка охладили этот пыл с помощью отраженного Давидом Райей удара Матсена.



Тем не менее, "канониры" продолжали играть первым номером и на 35-й минуте открыли счет. Леандро Троссард выполнил подачу с левого края штрафной к воротам, где результативно сыграл Мартинелли — 1:0. Мартинес вытащил мяч, но тот уже пересек линию.



Второй тайм "Арсенал" тоже начал довольно бодро и на 55-й минуте укрепил свое преимущество в счете. Это Кай Хаверц ногой замкнул прострел Троссарда — 2:0.



Прошло пять минут, и "Вилла" внезапно отыграла один гол. Динь классно навесил с левого фланга, а Юри Тилеманс опередил Мерино и головой поразил ворота — 2:1.



Почти сразу Тилеманс мог оформить дубль, однако его обводящий удар лишь задел штангу.



На 68-й минуте гости все-таки сделали счет равным. Мэтти Кэш со своего фланга выполнил заброс во вратарскую, а там Олли Уоткинс пробил ногой под перекладину — 2:2.



На победу "Вилла" уже замахнуться не посмела, сосредоточившись на удержании ничейного счета. Получалось неплохо, потому что "Арсенал" атаковал беззубо.



На 87-й минуте Хаверц подправил мяч в ворота после удара Мерино с отскоком от газона, однако после вмешательства VAR гол был отменен из-за игры рукой у Кая.



В концовке у хозяева было еще два верных момента, но Мерино попал в штангу, а Троссард промахнулся сам.



"Арсенал" слишком легко разбазарил преимущество в два гола, из-за чего получил чрезвычайно напряженную концовку матча и в итоге недосчитался двух очков.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче