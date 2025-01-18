Слот: "Игроки снова доказали мою неправоту"

Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что команда доказала его неправоту в матче против "Брентфорда".

Нанеся почти четыре десятка ударов, "Ливерпуль" только в компенсированное время смог вырвать победу 0:2 в гостях у "Брентфорда" благодаря дублю Дарвина Нуньеса.

По словам Слота, он опасался, что "красных" снова подведет реализация моментов, как в двух предыдущих матчах, завершившийся ничейными результатами.

"Конечно, у меня были сомнения насчет победы. До того, как мы забили два гола, я словно смотрел тот же матч, как против "Юнайтед" и "Форест".

"За последние недели мы так много раз упускали моменты. Я не мог ожидать, что мы дважды забьем в заключительные пять минут после всех упущенных сегодня моментов. Игроки снова доказали мою неправоту".

"В этом сезоне "Брентфорд" еще никогда не позволял своему сопернику нанести 37 ударов за матч, так могу ли я просить игроков о большем? Они выложились без остатка", — цитирует Слота The Independent.


Метки Брентфорд, Ливерпуль, Премьер-Лига, Слот

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 22:00

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  1. gidro-met 18.01.2025 22:41 # gidro-met
    Аморал, Маруська, Пипка, Артерия, Писдаговну - войны светов , Слоупок - маг

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  2. gidro-met 18.01.2025 22:36 # gidro-met
    Слот - это что за название такое , набор букв !?! Нормально назовите его: Аморим, Мареска, Пеп, Аретра, Постекоглу

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