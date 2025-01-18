Салиба пропускает матч с "Виллой" из-за мышечной травмы

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба пропускает матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" из-за травмы.

Надежная связка Салиба с Габриэлем Магальяэсом в центре обороны была одной из главных причин, почему "Арсенал" сражался за титул Премьер-Лиги в двух предыдущих сезонах.



В субботу Вильяма всего лишь второй раз в этом сезоне Премьер-Лиги не оказалось в стартовом составе "канониров", однако хорошая новость в том, что отсутствие 23-летнего француза не должно продлиться долго.



"Он что-то почувствовал после матча (против "Тоттенхэма"), что-то мышечное".



"Мы не думаем, что это так уж серьезно, но он не мог тренироваться вчера. Он не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы сыграть, поэтому мы будем наблюдать его", — цитирует главного тренера "Арсенала" Микеля Артету Evening Standard.