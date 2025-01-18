Нуньес вырвал для "Ливерпуля" победу над "Брентфордом"

"Ливерпуль" вырвал победу 0:2 в гостях у "Брентфорда" благодаря двум голам Дарвина Нуньеса в компенсированное время.

Относительно 2:2 с "Манчестер Сити" в стартовый состав "пчел" влился Егор Ярмолюк, заменив Матиаса Йенсена.



У "красных" на левый фланг обороны вместо Энди Робертсона вышел Костас Цимикас.



Первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Миккель Дамсгор с пары метров не смог замкнуть прострел вдоль ворот. А вскоре Бриан Мбемо дальним ударом проверил Алиссона.



После робких первых 15 минут гости тоже принялись угрожать воротам. Сперва Луис Диас головой не попал в створ, а затем Райан Гравенберх ударом с дистанции заставил Марка Флеккена спасать свою команду.



Далее игра немного успокоилась, но на 35-й минуте Доминик Собослаи взбодрил заскучавшую публику дальним ударом в перекладину.



На 39-й минуте Коди Гакпо выскочил один на один, левее центра, но направить мяч в створ мимо Флеккена не смог.



Во втором тайме "Брентфорд" почти перестал огрызаться, но в обороне по-прежнему был надежен, не так много позволяя наседавшему "Ливерпулю".



На 73-й минуте "пчелы" впервые после перерыва показали зубы, но Алиссон остановил мяч Мбемо из пределов штрафной площади.



Как ни странно, в концовке матча хозяева осмелели и провели еще несколько опасных атак, тогда как гости по-прежнему стучались в закрытую дверь и не имели явных моментов.



Казалось, все так и закончится без голов, но когда шло компенсированное время появившийся на замену Дарвин Нуньес пробил в касание с границы вратарской после передачи Трента Александер-Арнольда — 0:1.



Напоследок Нуньес отличился еще раз, расстреляв ворота растерявшегося соперника из центра штрафной — 0:2.



"Брентфорд" наглядно показал, почему так хорошо играет дома. "Пчелы" хорошо оборонялись и остро контратаковали, но в компенсированное время вдруг утратили концентрацию.



"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче