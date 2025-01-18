Нуньес вырвал для "Ливерпуля" победу над "Брентфордом"
"Ливерпуль" вырвал победу 0:2 в гостях у "Брентфорда" благодаря двум голам Дарвина Нуньеса в компенсированное время.
Относительно 2:2 с "Манчестер Сити" в стартовый состав "пчел" влился Егор Ярмолюк, заменив Матиаса Йенсена.
У "красных" на левый фланг обороны вместо Энди Робертсона вышел Костас Цимикас.
Первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Миккель Дамсгор с пары метров не смог замкнуть прострел вдоль ворот. А вскоре Бриан Мбемо дальним ударом проверил Алиссона.
После робких первых 15 минут гости тоже принялись угрожать воротам. Сперва Луис Диас головой не попал в створ, а затем Райан Гравенберх ударом с дистанции заставил Марка Флеккена спасать свою команду.
Далее игра немного успокоилась, но на 35-й минуте Доминик Собослаи взбодрил заскучавшую публику дальним ударом в перекладину.
На 39-й минуте Коди Гакпо выскочил один на один, левее центра, но направить мяч в створ мимо Флеккена не смог.
Во втором тайме "Брентфорд" почти перестал огрызаться, но в обороне по-прежнему был надежен, не так много позволяя наседавшему "Ливерпулю".
На 73-й минуте "пчелы" впервые после перерыва показали зубы, но Алиссон остановил мяч Мбемо из пределов штрафной площади.
Как ни странно, в концовке матча хозяева осмелели и провели еще несколько опасных атак, тогда как гости по-прежнему стучались в закрытую дверь и не имели явных моментов.
Казалось, все так и закончится без голов, но когда шло компенсированное время появившийся на замену Дарвин Нуньес пробил в касание с границы вратарской после передачи Трента Александер-Арнольда — 0:1.
Напоследок Нуньес отличился еще раз, расстреляв ворота растерявшегося соперника из центра штрафной — 0:2.
"Брентфорд" наглядно показал, почему так хорошо играет дома. "Пчелы" хорошо оборонялись и остро контратаковали, но в компенсированное время вдруг утратили концентрацию.
"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче
18.01.2025 20:00
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Какая ещё команда может дать столько эмоций? Гол Жоты и Цимикаса лесникам войдёт в историю и учебники, дубль Нуньеса - легенда.
(ответить)
Слот признал, что Нуньес не показывает своей лучшей игры
Источник: http://fapl.ru/posts/112503/
Заткнул Слоту рот
(ответить)
Вот и Эль-Нуньес выстрелил, а ввы уже продавать было собрались. Он и Кьеза ещё поиграют, ни разу не сомневаюсь в них.
С победой, КРАСНАЯ БРАТВА!
(ответить)
Сабослаи сегодня был хорош. Походу форму обретает. А зачем макарона печального выпустили, я хз.
(ответить)
Натаща, Наташенькааааааааа
(ответить)
Буду болеть за Эмери, хочу чтобы он нагнул этих гейгуннеров
(ответить)
Артурик съе6ался обосанный
(ответить)
Самый слабый чемпионат в истории. И самое смешное, что залупули один раз решили свой матч посмотреть, а не Щолси, так пришли в комменты после матча все облёванные.
(ответить)
А чё с Салибой у ггшек
(ответить)
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(ответить)
Ливерпуль даже в кризисе на классе и менталитете победителей добывает 3 очка в гостях. Просто князи! Канонирам и пенсам не унывать, брелочки сжимайте для зоны ЛЧ и ЛК соответственно.
(ответить)
Пенсы , спасибо за поддержку, вы как всегда на уровне мирового интеллекта.
(ответить)
Нуньез молодец, конечно. Красиво провел Гапкой всем хейтеркам по губам
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Всех красных с заслуженной победой .
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!!!50!!! YNWA!
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Тупицы обоссаные, еще 10 лет назад вам говорил что ваша лысая чепуха выезжает только за счет игроков и ничего не сможет сделать сам. Собрав лучший состав в мире любой выиграл бы ЛЧ. А вот выиграть АПЛ с такими инвалидами как у ЛФК может только величайший, Арне Слот.
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Эй, охранник!
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Ну всё, забил голов на 2 сезона теперь) топарик лютый. Ещё и голевая от Кьезы ну просто песня)
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Кьеза вышел и сразу разъеб пошел. Король!
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