Нуньес вырвал для "Ливерпуля" победу над "Брентфордом"

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" вырвал победу 0:2 в гостях у "Брентфорда" благодаря двум голам Дарвина Нуньеса в компенсированное время.

Относительно 2:2 с "Манчестер Сити" в стартовый состав "пчел" влился Егор Ярмолюк, заменив Матиаса Йенсена.

У "красных" на левый фланг обороны вместо Энди Робертсона вышел Костас Цимикас.

Первый опасный момент в матче создали хозяева. Это Миккель Дамсгор с пары метров не смог замкнуть прострел вдоль ворот. А вскоре Бриан Мбемо дальним ударом проверил Алиссона.

После робких первых 15 минут гости тоже принялись угрожать воротам. Сперва Луис Диас головой не попал в створ, а затем Райан Гравенберх ударом с дистанции заставил Марка Флеккена спасать свою команду.

Далее игра немного успокоилась, но на 35-й минуте Доминик Собослаи взбодрил заскучавшую публику дальним ударом в перекладину.

На 39-й минуте Коди Гакпо выскочил один на один, левее центра, но направить мяч в створ мимо Флеккена не смог.

Во втором тайме "Брентфорд" почти перестал огрызаться, но в обороне по-прежнему был надежен, не так много позволяя наседавшему "Ливерпулю".

На 73-й минуте "пчелы" впервые после перерыва показали зубы, но Алиссон остановил мяч Мбемо из пределов штрафной площади.

Как ни странно, в концовке матча хозяева осмелели и провели еще несколько опасных атак, тогда как гости по-прежнему стучались в закрытую дверь и не имели явных моментов.

Казалось, все так и закончится без голов, но когда шло компенсированное время появившийся на замену Дарвин Нуньес пробил в касание с границы вратарской после передачи Трента Александер-Арнольда — 0:1.

Напоследок Нуньес отличился еще раз, расстреляв ворота растерявшегося соперника из центра штрафной — 0:2.

"Брентфорд" наглядно показал, почему так хорошо играет дома. "Пчелы" хорошо оборонялись и остро контратаковали, но в компенсированное время вдруг утратили концентрацию.

"Брентфорд" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 18.01.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 18.01.2025 20:22 # zaeba1l
    Арсенал. Не сыграют:

    Калафьори Р.
    Мышечная травма

    Габриэль Жезус
    Травма колена

    Нванери Э.
    Мышечная травма

    Сака Б.
    Травма бедра

    Салиба В.
    Травма подколенного сухожилия

    Томиясу Т.
    Травма колена

    Уайт Б.
    Травма колена

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  2. sausage 18.01.2025 20:22 # sausage
    Какая ещё команда может дать столько эмоций? Гол Жоты и Цимикаса лесникам войдёт в историю и учебники, дубль Нуньеса - легенда.

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  3. xoce-moyp 18.01.2025 20:19 # xoce-moyp
    Слот признал, что Нуньес не показывает своей лучшей игры

    Источник: http://fapl.ru/posts/112503/

    Заткнул Слоту рот

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  4. apl-nash 18.01.2025 20:18 # apl-nash
    Вот и Эль-Нуньес выстрелил, а ввы уже продавать было собрались. Он и Кьеза ещё поиграют, ни разу не сомневаюсь в них.
    С победой, КРАСНАЯ БРАТВА!

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  5. sausage 18.01.2025 20:17 # sausage
    Сабослаи сегодня был хорош. Походу форму обретает. А зачем макарона печального выпустили, я хз.

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  6. farhad 18.01.2025 20:17 # farhad
    Натаща, Наташенькааааааааа

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  7. drogba11cool 18.01.2025 20:16 # drogba11cool
    Буду болеть за Эмери, хочу чтобы он нагнул этих гейгуннеров

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  8. drogba11cool 18.01.2025 20:14 # drogba11cool
    Артурик съе6ался обосанный

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  9. hachidlo 18.01.2025 20:14 # hachidlo
    Самый слабый чемпионат в истории. И самое смешное, что залупули один раз решили свой матч посмотреть, а не Щолси, так пришли в комменты после матча все облёванные.

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  10. division 18.01.2025 20:14 # division
    А чё с Салибой у ггшек

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  11. elsea 18.01.2025 20:14 # elsea
    Если делаете cтавки -> info-bets.ru

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  12. sausage 18.01.2025 20:13 # sausage
    Ливерпуль даже в кризисе на классе и менталитете победителей добывает 3 очка в гостях. Просто князи! Канонирам и пенсам не унывать, брелочки сжимайте для зоны ЛЧ и ЛК соответственно.

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  13. lovrentiy 18.01.2025 20:12 # lovrentiy
    Пенсы , спасибо за поддержку, вы как всегда на уровне мирового интеллекта.

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  14. lfc-krr 18.01.2025 20:09 # lfc-krr
    Нуньез молодец, конечно. Красиво провел Гапкой всем хейтеркам по губам

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  15. merphi 18.01.2025 20:09 # merphi
    Всех красных с заслуженной победой .

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  16. zaeba1l 18.01.2025 20:07 # zaeba1l
    !!!50!!! YNWA!

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  17. superglor 18.01.2025 20:07 # superglor
    Тупицы обоссаные, еще 10 лет назад вам говорил что ваша лысая чепуха выезжает только за счет игроков и ничего не сможет сделать сам. Собрав лучший состав в мире любой выиграл бы ЛЧ. А вот выиграть АПЛ с такими инвалидами как у ЛФК может только величайший, Арне Слот.

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  18. lovrentiy 18.01.2025 20:06 # lovrentiy
    Эй, охранник!

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  19. division 18.01.2025 20:05 # division
    Ну всё, забил голов на 2 сезона теперь) топарик лютый. Ещё и голевая от Кьезы ну просто песня)

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  20. dexter 18.01.2025 20:05 # dexter
    Кьеза вышел и сразу разъеб пошел. Король!

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